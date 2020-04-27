За что наказывают в связи с COVID-19

По данным пресс-службы Липецкого областного суда, только за первые две недели апреля на рассмотрение судебных органов региона поступило свыше 200 дел об административных правонарушениях, связанных с коронавирусной инфекцией.

Подавляющее большинство (174 дела) связаны с выходом из дома по неуважительной причине. На втором месте (29 дел) — дела, связанные с игнорированием предписания органа, осуществляющего контроль, о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции и не покидать жилье без необходимости. Одно дело касалось распространения недостоверного (фейкового) сообщения в Интернете.

Административные дела по указанным категориям рассматриваются в приоритетном порядке, с учетом ситуации — в сроки от 3 до 5 дней с момента поступления материалов в суд.