Сидите дома: поезда отменяют…

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

(по материалам пресс-службы ОАО «РЖД»)

Больше чем на половину снизилось число пассажиров, желающих отправиться в дорогу поездами холдинга ОАО «РЖД». Поэтому железнодорожники приняли решение временно отменить в апреле 53 поезда дальнего следования. Еще 37 будут ходить реже. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО «РЖД».

Карантин: объем пассажироперевозок резко снизился.

Подобные меры предприняты из-за массового сокращения спроса на поездки. В результате число проданных билетов на апрель в среднем по стране сократилось на 76%, на май — на 70%.

При этом, как сообщает ОАО «РЖД», решение о корректировке расписания принимается только если есть дублирующие поезда и спрос на поездки составляет 25 процентов от общего числа мест в поезде. Одновременно в малых населенных пунктах будут останавливаться транзитные составы, курсирующие по маршрутам отмененных. А если других поездов на этом направлении нет, как и альтернативного варианта железнодорожного сообщения, то порядок движения пассажирских составов на данном участке остается прежним.

Часть отмененных в апреле поездов прежде проходили через станцию Елец, что позволяло горожанам совершать дальние беспересадочные поездки. Теперь в расписании нет поездов таких маршрутов, как Воронеж — Москва, С.-Петербург — Новороссийск, Минск — Анапа, Саратов — Барановичи, Минск — Адлер, Москва — Баку, Минск — Минеральные Воды. С мая к этому списку прибавится поезд маршрута Мурманск — Анапа.

Пассажирам в этой ситуации предлагаются два варианта: поехать по запланированным маршрутам в те же даты (или близкие к ним) на других оставшихся в расписании поездах или же вернуть деньги, потраченные на билеты. При этом ОАО «РЖД» решило временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов (210,6 рубля) на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня текущего года (включительно).

Все пассажиры, желающие сдать билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или на веб-ресурсы, через которые были оформлены электронные проездные документы.

При улучшении эпидемиологической ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки ОАО «РЖД» незамедлительно восстановит прежнюю маршрутную сеть, а при необходимости даже увеличит свои предложения для пассажиров — во всяком случае, так сказано на официальном сайте ОАО «РЖД».