Прилепский Михаил Павлович

Это мои дяди. Михаил Павлович работал на железной дороге, в армию его призвали в 1939 году. Воевал в советско-финскую кампанию, а во время Великой Отечественной командовал артиллерийской батареей. В 1943 году его откомандировали с фронта в тыл — стране нужны были квалифицированные железнодорожники. Работал на станции Елец. Ее руководящий аппарат размещался тогда в подвале бывшего Елецкого отделения железной дороги.

Фашисты бомбили станцию практически ежедневно. Дядя сутками находился на работе, и мой будущий папа (в то время шестилетний мальчишка) носил ему обед, случалось даже во время бомбежки. Михаил Павлович дожил до 83 лет.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#