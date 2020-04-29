Прокуратов Сергей Сергеевич

Мой дедушка был призван для прохождения сборов 25 мая 1941 года Елецким объединенным райвоенкоматом. А когда началась Великая Отечественная война, направлен на Западный фронт в составе 401-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии. Воевал в должности командира отделения связи. Затем сражался на фронтах Брянском, Центральном, I Украинском.

В феврале 1942 года был ранен. В его наградном листе написано: «В период наступательных боев с 14 июля 1944 года тов. Прокуратов проявил себя мужественным, отважным и тактически грамотным офицером. Своим примером мужества и отваги увлекал бойцов своего взвода на выполнение боевых задач в любой боевой обстановке, сам лично наводил связь в батальон и под сильным огнем противника устранял повреждения на линии, чем добился бесперебойной связи с подразделениями, дав возможность командованию полка управлять боем».

За храбрость и мужество дедушка награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

В августе 1946 года дедушка был уволен в запас. Работал в Петрокруговской школе Елецкого района физруком.

И. ПРОКУРАТОВ,

внук.

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