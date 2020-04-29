Пышьев Михаил Тимофеевич

Мой отец родом из села Чернава Измалковского района Липецкой области. У него десять правительственных наград. Каждый орден, медаль — подвиг. Но разве не подвиг — вынести все тяжести войны, выжить, дойти до логова фашизма — Берлина, закопченной от пороховой гари рукой начертать на рейхстаге слово «Победа», рукавом шинели вытереть пот и простуженным голосом троекратно прокричать русское «Ура!».

В 1937 году отца призвали на кадровую службу в Красную Армию. Смекалистого, находчивого парня командование направило на учебу в Ростовское артучилище. Из училища он вышел отличным артиллеристом. Гаубичный полк был на хорошем счету у командования, а его батарея — образцовой. В первых числах июля часть отца приняла боевое крещение. Враг рвался в глубь страны — к столице. На всю жизнь остался в памяти день 7 ноября 1941 года. Валил густой снег, в Москве, на Красной площади, парадным маршем прошла и его батарея с пушками.

Затем на подступах к столице, на окраине Серпухова, артполк занял оборону. Немцы атаковали непрерывно. Артиллеристы прямой наводкой жгли танки и живую силу врага. За разгром фашистов полку, в котором служил Пышьев, было присвоено звание первого гвардейского. Война продолжалась.

Под Юхновом немцы пытались переправиться через реку Угру, занять железнодорожный мост. Батарея Пышьева отразила все атаки врага. За эту операцию Михаил Тимофеевич награжден орденом Отечественной войны II степени.

Лето 1943 года. Орловско-Курская дуга. Упорные бои шли за станцию Хотинец. Дан приказ освободить ее, и артиллеристы выполнили задание, заодно захватив несколько немецких вагонов с боеприпасами. На груди командира засверкал орден Отечественной войны 1-й степени.

Командир артиллерийского дивизиона М. Т. Пышьев — участник взятия Варшавы. Его подразделение громило фашистов и на территории Польши. Вот как это было. Чтобы уничтожить опорный пункт немцев, командир принял смелое решение. Ночью бесшумно два орудия доставили ближе к врагу, замаскировав их в укрытии. У красноармейцев было только два комплекта снарядов — 120 штук. На рассвете утром орудия открыли огонь прямой наводкой. Наводчики Волкорезов и Пичугин с первого выстрела разрушили склад с боеприпасами противника. Сто выстрелов под ответным огнем немцев произвели артиллеристы, и опорный пункт врага был уничтожен.

За выполнение этого боевого задания все 30 артиллеристов удостоились правительственных наград, а командир — ордена Александра Невского.

Михаил Тимофеевич — участник Одерской операции. Закончил свой боевой путь майор Пышьев в Берлине, праздновал встречу с союзниками на Эльбе.

В 1946 году демобилизовался. Окончив Орловскую партийную школу, работал вторым секретарем райкома. Поднимал колхозы и совхозы. В 1966 году за успехи в развитии сельского хозяйства награжден орденом Трудового Красного Знамени. За высокие урожаи, как участник ВДНХ, награжден серебряной медалью всесоюзной выставки.

Вышел на пенсию в 1975 году. Инвалид войны первой группы. Умер в 1999 году. Похоронен в селе Чернава.

Таков боевой и трудовой путь кавалера десяти правительственных наград. Им гордятся дети, внуки, правнуки.

И. ШЕМЕТОВА,

дочь.

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