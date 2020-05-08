Что высветил COVID-19

Дмитрий РОМАНОВ

Стала известна хорошая новость: Липецкая область вышла на плато эпидемии по ежедневному приросту числа людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Какое такое плато?

Выход на плато означает что достигнут период наступающий после пика заболеваемости. Это происходит, когда количество новых инфицированных сегодня, не превышает числа случаев вчера.

Иными словами ежедневный прирост заболевших коронавирусом в регионе сейчас составляет примерно одну и ту же цифру. Затем, как правило, наступает момент, когда число недужных начнет уменьшаться и их прирост вообще прекратится. А после, как прогнозируют специалисты, грядет спад эпидемии, ибо заболевшие выздоравливают, а новые не заболевают.

Губернатор планирует выходить

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов считает, что регион готов к разработке мер для выхода из режима самоизоляции и возобновления нормальной работы предприятий. Об этом Игорь Георгиевич сообщил на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Мы наблюдаем замедление роста числа зараженных коронавирусом. Если так продолжится, можно планировать разработку комплекса мер по выходу из режима самоизоляции. Вполне возможно после майских праздников такой пакет мероприятий по поэтапному переходу к нормальному режиму жизни будет предложен — сказал губернатор.

В чем мы лучше?

Напомним, режим самоизоляции введен у нас с 30 марта. А с середины апреля для выхода из дома в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине, людям вменялось в обязанность заказывать по телефону специальный электронный пропуск. Кроме того всем прибывающим в регион гостям нужно пройти строгую двухнедельную самоизоляцию.

Кстати сказать, по мнению экспертов, Липецкая область входит в перечень лучших регионов России по эффективности предпринятых мероприятий связанных с профилактикой новой инфекции. В числе отмеченных мер, например, количество развернутых в клиниках нашей области коек для больных коронавирусом, обеспеченность медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средствами подачи кислорода, а также прочие параметры.

Помогли своевременные меры

Сдерживать натиск коронавируса на Липецкую область извне помогли своевременные меры, такие, как введение режима самоизоляции, приостановка работы торгово-развлекательных центров, мест общественного питания, переход образовательных учреждений на дистанционный режим, санитарная обработка общественного транспорта и изменение режима его работы, дезинфекция мест скопления людей и закрытие общественных мест (парков, скверов и т.д.). А так же ежедневный мониторинг состояния сотрудников предприятий действующих в непрерывном цикле. Наконец, создание в системе лечебной сети региона обсерваторов, где временно размещались граждане имевшие контакты с больными коронавирусом и открытие новых лабораторий для диагностики болезни.

А как наша медицина?

Лечебная сеть Липецкой области оказалась подготовленной к противостоянию новому вирусу, причем лучше, чем в некоторых других Российских регионах. Конечно, эпидемия COVID-19 подсветила отдельные проблемы и у нас, но наши медучреждения быстро пополнили запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. На вооружении реанимационных отделений клиник оказалось все необходимое оборудование. Те же аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), причем, включая оборудование экспертного класса. Мало того, за счет резервного фонда Правительства РФ, а также благодаря помощи бизнес-сообщества закупались дополнительные приборы ИВЛ. А в самих медорганизациях своевременно составили планы деятельности учреждений на случай поступления больных с коронавирусом, разработали алгоритмы действий сотрудников.

Старались избегать перегибов

При всей жесткости мер связанных с профилактикой коронавируса, в Липецкой области не перегибали палку, как например, в Чеченской республике, где попросту закрыли границы региона, или в Кемеровской области и еще ряде субъектов РФ, в которых ввели запрет на продажу алкоголя. Одним словом, у нас старались не создавать очаги напряженности и раздражения граждан на ровном месте.

Сотрудники полиции вели себя сдержано и корректно. Довелось наблюдать, как наряд ППС подошел к двум подросткам, мирно сидящим на скамейке в елецком сквере. Полицейские вежливо попросили ребят покинуть общественную территорию, объяснив, что проходить здесь можно, а вот задерживаться и скапливаться запрещено. Все четко, гладко, без эксцессов.

Почему важна связь и помощь?

Большое внимание областные и местные власти во время эпидемии уделяли и уделяют информированию жителей, например, о мерах предосторожности, или о существующих возможностях социальной поддержки граждан.

Для этого были задействованы различные каналы связи: начиная от классических (местное телевидение, газеты и прочие СМИ) и «горячих» телефонных линий, вплоть до социальных сетей и мессенджеров. С их помощью оказывалась консультационная и предметная помощь жителям на местах. Такой комплексный подход показал свою действенность в повышении осведомленности граждан, способствовал пониманию причин предпринимаемых властью непопулярных мер. Свою роль сыграли волонтеры и добровольцы, помогавшие пожилым людям, а также благотворительные акции для нуждающихся, организованные властью с привлечением бизнес-сообщества, как это делалось, в частности, в Ельце.

Обоснованно, профессионально, сознательно

Еще в конце марта Президент В. В. Путин особо подчеркнул, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходима слаженная работа всех уровней руководства.

— Действия власти должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас времени нам надо полностью и результативно использовать.

Действительно, такой подход, а также сознательность и ответственность (в большинстве своем) жителей нашего региона, дали возможность руководству Липецкой области контролировать ситуацию с коронавирусом. Принятые у нас меры в большинстве своем оказались эффективны, что и позволило выйти на плато эпидемии, а следовательно удержать стремительное распространение заболевания.

Что остается?

На заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов сказал, что региону в целом удалось сохранить экономику, просевшую во время эпидемии у некоторых наших соседей.

— У нас было закрыто всего 12% предприятий. При этом по стране этот показатель — 24%. Мы входим в число регионов, которые первыми будут выходить на нормальный режим работы. Нам нужно сообща закрепить успех в борьбе с опасной инфекцией, а затем победить ее — подытожил губернатор.

Остается лишь напомнить основные правила, которые и далее помогут в борьбе с коронавирусом, да, и не только с ним: мыть руки, как можно чаще, особенно перед едой и после посещения публичных мест; пить бутилированную воду; есть термически обработанную пищу; сохранять дистанцию и не контактировать с зараженными и потенциально опасными в этом плане людьми.