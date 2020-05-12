У династии елецких педагогов — приз

Маруся БЫКОВА

Студентка 1-го курса института права и экономики ЕГУ им. И. А. Бунина Наталья Микушова приняла участие во всероссийском конкурсе достижений талантливых учащихся «Поколение науки».

Он прошел в рамках общенациональной рейтинговой программы содействия детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии «Опора». Цель творческого состязания — формирование интереса к научно-исследовательской и научно-практической деятельности юношества.

Наталья Микушова.



Наталья Микушова участвовала в номинации «Родословие». В работе она рассказала о своей семье педагогов: дедушке В. В. Микушове, бабушке Т. П. Микушовой, маме Е. В. Микушовой.

«Учитель — это больше, чем просто работа. И если в вашем доме вечером педсовет и все разговоры только о школе, если профессия стала жизнью нескольких поколений семьи, — значит, это учительская династия, явление драгоценное и необъяснимое… Есть люди, которые хорошо что-то делают сами, а педагоги делятся ценностью своих знаний. Они могут показать, научить, открыть новые таланты, а это бесценно. Я очень горжусь своими родными людьми, которые открывают в сердцах детей оптимизм, позитив и добро», — такие строки есть в работе Натальи.

Жюри присудило ельчанке третье место. Диплом за подготовку конкурсантки получила и ее научный руководитель, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита Юлия Александровна Селезнева.