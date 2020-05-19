Ельчане стали финалистами и достойно представили город

Маруся БЫКОВА

Завершился открытый всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!», в котором приняли участие 176 елецких педагогов, школьников и воспитанников детских садов.

Всего на сайт pobeda.tv поступило более 60 тысяч работ из 60 стран: России, а также ближнего и дальнего зарубежья — от Украины и США до Марокко и Австралии.

Участники присылали свои выступления в нескольких номинациях: чтение стихов или прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения или других авторов, а также исполнение своих версий известных песен. Каждая номинация была представлена четырьмя возрастными категориями: от 4 до 14 лет, 15 — 24, 25 — 44, 45 лет и старше.

Успех участников зависел от зрителей: голосовать можно было за понравившийся видеоролик. Все выступления в итоге получили более 9 миллионов голосов.

Из-за огромного количества ярких записей, достойных всеобщего внимания, редакция телеканала «ПОБЕДА» приняла решение провести масштабный марафон всех участников творческого конкурса, который продлился почти 75 часов. Начался в 19-45 по московскому времени 6 мая и завершился в День Победы.

В финал вошли и работы трех ельчан, которым совсем чуть-чуть не хватило голосов, чтобы стать победителями. В этой тройке — ученица лицея № 5 и воспитанница Дома пионеров и школьников Александра Быкова (номинация «Проза другого автора»), ученица школы № 12 Юлиана Уразова («Авторское стихотворение») и учитель русского языка и литературы школы № 1 им. М. М. Пришвина Галина Михайловна Тюнина («Авторская проза»).

Александра Быкова.

Галина Михайловна Тошина.

Юлиана Уразова.



Редакция «Красного знамени» связалась с финалистами и пообщалась с ними по поводу конкурса.

Александра Быкова для прочтения выбрала отрывок из произведения Чингиза Айтматова «Материнское поле». Как она сама признается, повесть невозможно читать без слез. Это история долгой и тяжелой жизни простой киргизской женщины, испытавшей все тяготы военных лет.

— Я благодарна поддержке и голосу каждого человека. Их оказалось очень много. Это и моя семья, друзья, одноклассники, участники театрального коллектива, в котором я занимаюсь, преподаватели и огромное количество незнакомых людей из разных городов и стран. То, что я стала финалисткой, — заслуга всех, кто за меня голосовал. Приятно было также увидеть себя по телевизору в рамках такого масштабного марафона, — говорит Александра.

Юлиана Уразова решила прочесть стихотворение собственного сочинения «Мне снился сон…».

— Замысел возник задолго до 9 мая. Меня неоднократно посещала мысль о том, как бы сложилась судьба нашей страны, не случись Победы в Великой Отечественной войне. Это я и постаралась передать в своем стихотворении. Когда узнала про конкурс, решила принять в нем участие. Оставалось лишь снять видеоролик, — рассказала Юлиана.

Галина Михайловна рассказала, что принять участие в конкурсе ей посоветовала директор школы № 1 им. М. М. Пришвина О. В. Гришанова. Учитель решила попробовать свои силы и специально к фестивалю написала прозу.

— Мне давно хотелось выразить чувства, которые испытываю каждый раз, когда речь заходит о Великой Отечественной войне. Говоря о своей семье, хотела показать, что «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Была общая беда, общая Победа, и память должна быть тоже общей. Очень рада, что приняла участие в конкурсе. Дело даже не в результате, а в чувстве сопричастности к процессу сохранения нашей истории в памяти, — призналась Галина Михайловна.

Она приятно удивлена тем, что работа вызвала большое количество откликов. Ельчанку поддерживали коллеги, друзья, ученики бывшие и настоящие, их родители.