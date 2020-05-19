Анна Потанова в числе лучших воспитателей России!

Маруся БЫКОВА

Воспитатель детского сада № 3 Анна Львовна Потапова стала призером всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель года России — 2020», заняв 1-е место в Липецкой области и 12-е место в России.

Анна Львовна Потапова.

Педагогический стаж Анны Львовны — 15 лет. Признается, что победа стала для нее сюрпризом. Она подала заявку на участие в творческом состязании, прикрепила к документу необходимые данные: анкету воспитателя, конспект занятия с детьми, презентацию опыта работы, видеопредставление о себе, эссе на тему «Я воспитатель» и архивное видео обучения своих подопечных (оно было записано до введения режима самоизоляции).

Конспект занятия касался познавательно-исследовательской деятельности с использованием кинезиологических упражнений. Это комплекс движений, позволяющий развивать координацию движений, моторику, способствующий активизации мыслительной и творческой деятельности.

Ельчанка отмечена жюри Дипломом призера в номинации «Лучшее эссе». В нем Анна Львовна описала свой подход к процессу воспитания детей. Мир не стоит на месте, цифровизация все больше входит в нашу жизнь, поэтому в своей деятельности педагог использует «Систему 4К»: критическое мышление, креативность, коммуникация, координация. Все это помогает гармоничному развитию воспитанников.

— Сегодня в ребенке необходимо развивать те качества, которые помогут ему в дальнейшей жизни. Я люблю всех своих малышей, стараюсь, чтобы они выросли достойными людьми, — говорит Анна Львовна.