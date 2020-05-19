Вспомним героев поименно

Сегодня мы завершаем публикацию серий материалов о елецких улицах войны.

Улица Ивана Мешкова

Он родился в Ельце в 1923 году в семье железнодорожника. Здесь закончил школу-десятилетку, а затем 18-летнего юношу призвали в Красную Армию и направили в артиллерийское училище. С марта 1943 года он участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Командир орудия 6-го артполка 74-й стрелковой дивизии, старший сержант И. Г. Мешков проявил себя как отважный и хладнокровный боец во время Орловско-Курской операции, уничтожая технику и живую силу противника. Вместе со своим расчетом и однополчанами не допустил прорыва фашистских танков и пехоты, отчаянно атаковавших наши позиции. За это был удостоен ордена Красного Знамени и направлен на ускоренные курсы командного состава.



Вскоре лейтенант Иван Георгиевич Мешков вернулся в родную 74-ю дивизию, став комсоргом 2-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка. Принял участие в освобождении Киева, прикрывая фланг ударной группировки Красной Армии. Здесь части 74-й стрелковой дивизии попали в окружение и какое-то время сражались в кольце вражеских войск. При этом лейтенант И. Г. Мешков служил для комсомольцев батальона примером стойкости и мужества, оставаясь в передних рядах красноармейцев.

Освобождая Украину, Румынию, Югославию, наш земляк неоднократно сталкивался с врагом, имевшим численный перевес, не раз водил за собой бойцов врукопашную. За один из таких боев в Румынии получил орден Красного Знамени.

После освобождения Белграда 74-я стрелковая дивизия развивала наступление и вышла к реке Дунай. В ночь на 7 ноября 1944 года передовая группа во главе с лейтенантом Мешковым под огнем фашистов сумела переправиться через Дунай и с ходу захватить две немецкие траншеи, давая возможность форсировать реку нашему подкреплению. При этом красноармейцы вели тяжелый бой из-за постоянного натиска фашистов. Во время очередной вражеской контратаки погиб командир роты, тогда Иван Григорьевич взял командование на себя и повел солдат в наступление, которое в итоге решило исход жестокой схватки. Увы, в этом бою ельчанин был сражен вражеской пулей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенант Иван Григорьевич Мешков удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). Он также был награжден орденом Ленина. Похоронен в Югославии (ныне территория Сербии).



Улица Николая Ролина

Герой Советского Союза Николай Михайлович Ролин до начала Великой Отечественной успел поработать в шахте на Украине, закончить педагогический вуз и потрудится учителем. В 1938 году его даже назначили директором неполной средней школы. А через год Н. М. Ролина призвали на службу в Красную Армию и направили в Харьковское военное авиационное училище. Летом 1941 года здесь состоялся досрочный выпуск, а уже осенью старший лейтенант был на фронте. Служил штурманом эскадрильи 34­го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.

Участвовал в обороне Ленинграда, в полном снятии блокады города на Неве, в выборгской операции на Карельском перешейке, в освобождении Эстонии и Моонзундского архипелага.

В марте 1944 года бомбардировщик с экипажем Н. М. Ролина атаковала шестерка вражеских истребителей «Фокке­Вульф­190». В этом воздушном бою штурман был серьезно ранен, ему раздробило ногу. Он потерял много крови и едва держался в сознании, но продолжал бомбить позиции фашистов, даже не сказав своему командиру о ранении. И лишь на земле бледного, как полотно, Николая Михайловича передали в руки врачей.

После длительного лечения мужественный летчик вновь занял место в кабине бомбардировщика. За всю войну штурман Н. М. Ролин на самолете «Пе­2» совершил 175 успешных боевых вылетов. Из них 59 раз экипаж действовал в одиночку, проводя воздушную разведку, без прикрытия истребителей. Отважные пилоты добывали ценные сведения, делали аэрофотосъемку военных объектов противника. А еще экипаж Николая Михайловича эффективно бомбил вражеские станции и опорные пункты, места сосредоточения живой силы и техники врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество и героизм Николаю Михайловичу Ролину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также был награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, многочисленными медалями.

После войны продолжил служить в военно-воздушных силах СССР. Ушел в запас в 1955 году в звании майора. Жил в Ельце, долгие годы работал учителем (о карьере педагога он мечтал с детства) в школе № 97.

Умер Николай Михайлович 9 июня 1977 года в возрасте 63 лет.



О ратных подвигах древности

В Ельце немало улиц и площадей, которые носят имена людей, прославивших малую родину, да и всю нашу большую страну.

Елец — город воинской славы не только потому, что дал отпор фашистам на пути в Москву, он веками был ратником, защитником рубежей Отечества. Горожане стояли насмерть, сражаясь с многотысячными ордами разного рода завоевателей. Это нашло свое отражение в названии здешних улиц. Одна из них, например, носит имя князя Федора Ивановича Елецкого — воеводы, родоначальника князей Елецких. Потомок Рюрика в 15-м колене отважно бился вместе со своей дружиной на Куликовом поле под знаменами Дмитрия Донского в 1380 году. А в 1395 году ельчане героически защищали город от полчищ Тамерлана. Среди улиц, которые своими названиями напоминают о славных ратных подвигах, — Пушкарская и Стрелковая.



Во славу партизан

Не случайно у нас есть и Партизанская улица. С октября 1941 года в Ельце размещался Орловский обком ВКП(б), который руководил действиями народных мстителей в оккупированных районах. Была установлена связь с брянскими партизанами, налажено регулярное воздушное сообщение их отрядов. Полеты совершали летчики авиаполка, которым командовала Герой Советского Союза В. С. Гризодубова.

В июне 1942-го в нашем городе был создан штаб партизанского движения во главе с первым секретарем Орловского обкома партии А. П. Матвеевым. Елец стал основной базой снабжения брянских партизан. Городские предприятия шили для них одежду, обувь, снабжали продовольственными товарами, выпускали мины и зажигательные средства. Елецкая табачная фабрика изготавливала даже особую махорку под названием «Партизанская».

В самом Ельце в дни оккупации тоже создали партизанский отряд. Его командиром стал прокурор города Г. Д. Грабилин, комиссаром — секретарь Елецкого горкома ВКП(б) Т. Б. Дударев. Штаб елецких партизан располагался в доме № 108 по ул. Мира.

Улица Зои Космодемьянской названа в память об отважной девушке-разведчице, взятой в плен и погибшей после пыток на вражеской виселице, но не выдавшая палачам даже своего настоящего имени.



В честь победных дат

и воинских частей

Есть в Ельце улицы, названия которых посвящены определенным датам или событиям: «40 лет Победы», «50 лет Победы», «55 лет Победы», площадь Победы. А улица 9 Декабря на века запечатлела дату освобождения Ельца от немецко-фашистских захватчиков.

Улицы 122-й и 220-й Стрелковых дивизий посвящены двум воинским соединениям. С 3 по 15 сентября 1939 года на базе 17-го стрелкового полка в г. Ельце в Красных казармах была сформирована 122-я Стрелковая дивизия, в годы Великой Отечественной войны получившая орден Кутузова. С 21 по 28 сентября 1939 года она участвовала в походе на Западную Украину и Белоруссию.

С апреля по июнь 1941 года по решению правительства в Ельце на базе 71-го запасного кавалерийского полка и танкового батальона,