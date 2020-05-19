Завоевали путевку в «Артек»
Две команды учащихся школы № 12 вошли в топ-40 победителей всероссийского конкурса «Технолидеры будущего», который проводился при поддержке фонда «Роснано».
Ученики восьмого класса Иван Кармазин и Евгений Чукардин под руководством педагога Елены Леонидовны Жариковой образовали команду «Электронщики», а десятиклассницы Полина Ролдугина, Варвара Неделина, их наставник Елена Ивановна Шевченко составили коллектив «Фотодиоид».
Разработанная фондом «Роснано» программа рассчитана на старшеклассников (8 — 10 классы) и направлена на развитие у них навыков инновационной деятельности. Участники прошли обучение по специальной образовательной программе и занялись техническим творчеством. Каждая команда разработала проект, призванный улучшить жизнь человека.
Елецкие девушки спроектировали умный уличный светильник, «зацепивший» жюри своими функциональными показателями, заняв 39-е место в общем рейтинге.
— Это автономное и долговечное устройство, способное сэкономить электроэнергию, — рассказала капитан «Фотодиоида» Полина Ролдугина. — Мы объединили известные технические решения и постарались улучшить их для более эффективного взаимодействия. Например, в нашем светильнике используются солнечная батарея, программируемый датчик света, LED-лампа и антивандальный корпус. В итоге прибор способен самостоятельно регулировать яркость в зависимости от солнечного света: чем светлее на улице, тем меньше фотонов излучает устройство.
По подсчетам елецких девчонок, десять таких светильников за десять лет использования помогут сэкономить более двух миллионов рублей.
Наши парни представили на суд жюри проект зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов и заняли 8-е место.
— С помощью нашего прибора можно заряжать автомобильные аккумуляторы, — рассказал капитан «Электронщиков» Евгений Чукардин. — Схему я придумал сам. Она отличается от аналогов простотой и количеством используемых для сборки компонентов. Импульсный регулятор тока, применяемый в нашей зарядке, повышает ее КПД и позволяет регулировать ток.
Елецкие ребята не только спроектировали зарядное устройство на бумаге, но и воплотили его в жизнь. Заряжать аккумулятор от машины им пока не приходилось, так как такового не нашлось в арсенале «Электронщиков», а вот два последовательно соединенных бесперебойника от компьютера зарядились отлично.
После нескольких этапов отбора ельчане сняли ролики о своих проектах и защитили их перед экспертами дистанционно, при помощи платформы «Zoom». На онлайн-этапе школьники со всей страны боролись за право выйти в очный финальный тур, который состоится в Москве. Перед заключительным этапом они смогут усовершенствовать свои проекты в международном детском центре «Артек». «Фотодиоид» и «Электронщики» отправятся туда после улучшения эпидемиологической обстановки в стране.
Победители всероссийского конкурса «Технолидеры будущего» получат дополнительные баллы к ЕГЭ, а также льготы при поступлении в ряд технических вузов страны, а кроме того, инвестиции в собственные проекты с экспертным сопровождением. Так что школьники из Ельца имеют все шансы получить опыт технологического предпринимательства.