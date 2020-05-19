Завоевали путевку в «Артек»

Две команды учащихся школы № 12 вошли в топ-40 победителей всероссийского конкурса «Технолидеры будущего», который проводился при поддержке фонда «Роснано».

Ученики восьмого класса Иван Кармазин и Евгений Чукардин под руководством педагога Елены Леонидовны Жариковой образовали команду «Электронщики», а десятиклассницы Полина Ролдугина, Варвара Неделина, их наставник Елена Ивановна Шевченко составили коллектив «Фотодиоид».

Евгений Чукардин и Иван Кармазин — ученики восьмого класса школы № 12



Разработанная фондом «Роснано» программа рассчитана на старшеклассников (8 — 10 классы) и направлена на развитие у них навыков инновационной деятельности. Участники прошли обучение по специальной образовательной программе и занялись техническим творчеством. Каждая команда разработала проект, призванный улучшить жизнь человека.

Елецкие девушки спроектировали умный уличный светильник, «зацепивший» жюри своими функциональными показателями, заняв 39-е место в общем рейтинге.

— Это автономное и долговечное устройство, способное сэкономить электроэнергию, — рассказала капитан «Фотодиоида» Полина Ролдугина. — Мы объединили известные технические решения и постарались улучшить их для более эффективного взаимодействия. Например, в нашем светильнике используются солнечная батарея, программируемый датчик света, LED-лампа и антивандальный корпус. В итоге прибор способен самостоятельно регулировать яркость в зависимости от солнечного света: чем светлее на улице, тем меньше фотонов излучает устройство.

Варвара Неделина и Полина Ролдугина

— ученицы 10 класса школы № 12



По подсчетам елецких девчонок, десять таких светильников за десять лет использования помогут сэкономить более двух миллионов рублей.

Наши парни представили на суд жюри проект зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов и заняли 8-е место.

— С помощью нашего прибора можно заряжать автомобильные аккумуляторы, — рассказал капитан «Электронщиков» Евгений Чукардин. — Схему я придумал сам. Она отличается от аналогов простотой и количеством используемых для сборки компонентов. Импульсный регулятор тока, применяемый в нашей зарядке, повышает ее КПД и позволяет регулировать ток.

Елецкие ребята не только спроектировали зарядное устройство на бумаге, но и воплотили его в жизнь. Заряжать аккумулятор от машины им пока не приходилось, так как такового не нашлось в арсенале «Электронщиков», а вот два последовательно соединенных бесперебойника от компьютера зарядились отлично.

После нескольких этапов отбора ельчане сняли ролики о своих проектах и защитили их перед экспертами дистанционно, при помощи платформы «Zoom». На онлайн-этапе школьники со всей страны боролись за право выйти в очный финальный тур, который состоится в Москве. Перед заключительным этапом они смогут усовершенствовать свои проекты в международном детском центре «Артек». «Фотодиоид» и «Электронщики» отправятся туда после улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

Победители всероссийского конкурса «Технолидеры будущего» получат дополнительные баллы к ЕГЭ, а также льготы при поступлении в ряд технических вузов страны, а кроме того, инвестиции в собственные проекты с экспертным сопровождением. Так что школьники из Ельца имеют все шансы получить опыт технологического предпринимательства.