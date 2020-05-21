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Бессмертный полк

Сурин Юлий Иванович

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Название балтийского острова Ловенсаари хорошо знают в нашей семье. Там 23 сентября 1943 года погиб наш дядя, 27-летний морпех Юлий Иванович Сурин.
Юлий родился в Ельце, в семье, где все взрослые были учителями. Сам Юлий Иванович до войны преподавал биологию и химию в Казацкой школе. В первые дни Великой Отечественной пришла повестка. Так учитель стал солдатом. С фронта от него приходили короткие письма: «Жив, здоров. Живите дружно. Не волнуйтесь, мы победим и вернемся». Иногда так: «Пока не пишите. Уходим в поход».
…Советские войска вели бои за Балтику. Зимой 1943 года планировались операции Ленинградского фронта по полному снятию блокады и наступлению вдоль южного побережья Финского залива. Специальной директивой кораблям Балтийского флота была поставлена задача: «На Восточном Гогландском плесе и Нарвском заливе пробить фарватеры через Гогландский оборонительный рубеж противника и разминировать маневренные районы». В этой операции участвовал и наш Юлий. Для него она стала последней.
В похоронке написано: «Погиб смертью храбрых». Медаль «За оборону Ленинграда» тому подтверждение. Так оборвалась жизнь молодого, полного сил человека, который отдал ее за любимую землю, за Родину.
Семья Токаревых-Востриковых.

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