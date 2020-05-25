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Бессмертный полк

Толочко Василий Федорович

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Мой папа служил на флоте, он участник финской кампании, воевал и в Великую Отечественную. Как ушел в армию, так 9 лет дома и не был. Папа нам, своим детям, часто рассказывал о войне. В частности, об одном из своих ранений, в грудь (отца на войне ранило неоднократно). Он, будучи тяжело раненным, продолжал бежать навстречу врагу и стрелять по фашистам, пока не потерял сознание. Очнулся в госпитале. Потом это ранение долго давало о себе знать и в мирное время — из тела выходили осколки.
У папы было много боевых наград, он участник известной Петсамо-Киркенесской операции — наступательных боевых действий войск Карельского фронта и Северного морского флота ВМФ.
В мирное время Василий Федорович Толочко работал литейщиком на «Гидроприводе», на механическом заводе, в ИТК-4. Начинал рабочим, потом стал мастером, начальником литейного цеха. Был очень хорошим специалистом в своей отрасли, признавался лучшим рационализатором города.
Воспитал четверых детей. В 1996 году папы не стало. Мы часто навещаем его могилу на ольшанском кладбище, каждый День Победы собираемся вместе, приносим сюда цветы. Папы давно уже нет с нами, но память о нем жива.
О. ЛЕОНОВА,
дочь.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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