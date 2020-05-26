Тупицкий Иван Абрамович

Мой папа Иван Абрамович Тупицкий родился на Украине. Получил диплом агронома, работал в Курской области, где женился, где у него родились дочь и два сына, а в 1941-м, перед самой войной, — еще две дочки-близняшки (они погибли во время оккупации немцами Курской области).

Папа был артиллеристом, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». В 1944-м под Полтавой был тяжело ранен: взрывом ему раздробило кисти рук. Очнулся в госпитале уже на хирургическом столе, его готовили к ампутации обеих кистей. Папа умолял докторов оставить хотя бы по два пальца на каждой руке… Военврач сумел выполнить просьбу воина: у папы на каждой руке было по мизинцу и большому пальцу. Он с ними освоился и впоследствии сам вязал оконные рамы в доме, который строили взамен сгоревшего в войну, сам смастерил раздвижной круглый стол, диван, стулья, табуретки… Сделал для своих изуродованных кистей присобление, которое позволяло ему наравне с другими косить сено. Он умел делать все, даже штаны нам шил на машинке «Зингер»! А нас после войны родилось еще четверо — две дочери и два сына. Наша мама награждена двумя медалями и орденом за рождение и воспитание семерых детей.

Мы жили дружно, папе позже доверили быть председателем колхоза, он много раз избирался депутатом. Мама занималась домашним хозяйством, мы ей как могли помогали. Спасибо родителям: все мы получили образование, устроили свои жизни. Наша большая семья сегодня — 46 человек! Живем в разных местах — в Ельце, Курске, Ярославле, Костроме, но обязательно стараемся иногда собираться вместе.

Моя старшая сестра и я стали ельчанками. Обе получили образование специалистов-сахарников. В середине 60-х годов в Ельце как раз начал работать новый сахарный завод, и сначала сестра приехала сюда по распределению, а за ней и я.

Нам всем очень хочется, чтобы 9 мая этого года моя внучка, а папина правнучка Диана Гай с портретом нашего папы прошла на Параде Победы в Ельце. А мы все будем считать, что рядом с ним в этом строю и наша мама…

Т. ЗУЕВА,

дочь.

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