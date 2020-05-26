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Бессмертный полк

Ушаков Алексей Алексеевич

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Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде, которого я никогда не видела, потому что он умер задолго до моего рождения. Наверное, он мог бы мне много рассказать о событиях давно минувшей войны.
Алексей Ушаков родился 30 апреля 1918 года в городе Богородицке Тульской области в многодетной семье. В возрасте 13 лет остался без матери.
В 1939 году был призван в армию, поэтому на фронте находился с первых дней войны. В 1941 году его часть попала в окружение. Шли ожесточенные бои, не хватало боеприпасов. Мой прадед, как и многие его товарищи, был взят в плен. Он стал узником фашистского концлагеря. Ему довелось пройти через настоящий ад: голод, холод, истязания, побои, нечеловечески тяжелый труд. Но он сумел преодолеть все и вернуться домой живым.
Е. ЗУЕВА,
6 класс школы № 1 им. Пришвина.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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