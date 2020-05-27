И. Г. Артамонов: «Поручение Президента выполнено…»

Елецкие медики, работающие с коронавирусными больными, получили федеральные стимулирующие доплаты.

По новым правилам, которые по поручению Президента России В. В. Путина утвердило Правительство России, выплаты для работников «Скорой медицинской помощи» и стационаров, рискующих жизнью и здоровьем, помогая пациентам с COVID-19, рассчитываются теперь не за фактически отработанное время с больными коронавирусной инфекцией, как это было ранее, а по факту работы с ними.

Федеральные доплаты рассчитаны на три месяца — с апреля по июнь. Размер для врачей «Скорой медицинской помощи» составляет 50 тысяч рублей в месяц, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей автомобилей «скорой» — 25 тысяч.

Для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в стационарах, преду-смотрены следующие выплаты: для врачей — 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала — 50, для младшего медперсонала — 25 тысяч.

— Поручение Президента в Липецкой области выполнено оперативно и в полном объеме. Федеральные средства своевременно перечислены на счета медицинских работников, которых необходимо поддерживать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, — подчеркнул глава региона И. Г. Артамонов.

KHIMKI, MOSCOW REGION, RUSSIA — MAY 12, 2020: Employees after working in the Contaminated Zone of the Federal Clinical Center of Higher Medical Technologies (Clinical Hospital 119) of the Russian Federal Medical Biological Agency (FMBA) that treats COVID-19 patients, patients with suspected coronavirus and patients with viral community-acquired pneumonia. Sergei Bobylev/TASS –осси€. ћосковска€ область. ’имки. —отрудники после работы в «гр€зной» зоне в ‘едеральном клиническом центре высоких медицинских технологий ‘едерального медико-биологического агентства (клиническа€ больница є119), где оказывают помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а также внебольничной пневмонией вирусной этиологии. —ергей Ѕобылев/“ј——



Как сообщил редакции заместитель главного врача елецкого филиала областной «Станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф» А. А. Валько, сотрудники «скорой» ежедневно выезжают на вызовы, связанные в том числе и с подозрением на коронавирус. Общее количество всех вызовов за прошлую неделю — более 1000. Для сравнения: в обычные майские дни до вспышки коронавируса этот показатель составлял около 800 вызовов. Помимо обслуживания населения города, медики помогают Елецкой и Становлянской районным больницам.

Две недели назад в Елец поступил полнооснащенный специальный автомобиль класса «С» на базе микроавтобуса «Форд». Он предназначен для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи всем гражданам, в том числе и инфекционным больным, больным с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение COVID-19.

Быстрая и бережная транспортировка таких пациентов в инфекционные стационары, а также специальное оборудование машины дают возможность раннего начала интенсивной терапии, включая применение искусственной вентиляции легких, реанимационных мероприятий, диагностических исследований на догоспитальном этапе прямо в пути следования автомобиля.