И. Г. Артамонов: «Поручение Президента выполнено…»
Елецкие медики, работающие с коронавирусными больными, получили федеральные стимулирующие доплаты.
По новым правилам, которые по поручению Президента России В. В. Путина утвердило Правительство России, выплаты для работников «Скорой медицинской помощи» и стационаров, рискующих жизнью и здоровьем, помогая пациентам с COVID-19, рассчитываются теперь не за фактически отработанное время с больными коронавирусной инфекцией, как это было ранее, а по факту работы с ними.
Федеральные доплаты рассчитаны на три месяца — с апреля по июнь. Размер для врачей «Скорой медицинской помощи» составляет 50 тысяч рублей в месяц, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей автомобилей «скорой» — 25 тысяч.
Для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в стационарах, преду-смотрены следующие выплаты: для врачей — 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала — 50, для младшего медперсонала — 25 тысяч.
— Поручение Президента в Липецкой области выполнено оперативно и в полном объеме. Федеральные средства своевременно перечислены на счета медицинских работников, которых необходимо поддерживать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, — подчеркнул глава региона И. Г. Артамонов.
Как сообщил редакции заместитель главного врача елецкого филиала областной «Станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф» А. А. Валько, сотрудники «скорой» ежедневно выезжают на вызовы, связанные в том числе и с подозрением на коронавирус. Общее количество всех вызовов за прошлую неделю — более 1000. Для сравнения: в обычные майские дни до вспышки коронавируса этот показатель составлял около 800 вызовов. Помимо обслуживания населения города, медики помогают Елецкой и Становлянской районным больницам.
Две недели назад в Елец поступил полнооснащенный специальный автомобиль класса «С» на базе микроавтобуса «Форд». Он предназначен для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи всем гражданам, в том числе и инфекционным больным, больным с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение COVID-19.
Быстрая и бережная транспортировка таких пациентов в инфекционные стационары, а также специальное оборудование машины дают возможность раннего начала интенсивной терапии, включая применение искусственной вентиляции легких, реанимационных мероприятий, диагностических исследований на догоспитальном этапе прямо в пути следования автомобиля.