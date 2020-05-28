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"КАРАНТИН"

Поделитесь тем, что сделали своими руками

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В прошлом номере газеты (№ 28 от 21 мая 2020 года) мы объявили выставку всего того, что ельчане сделали своими руками, находясь в режиме самоизоляции. Наши читатели откликнулись на призыв «Красного знамени».

Татьяна и Агата мастерят
из алебастра, бумаги и теста

Представляем вашему вниманию поделки Татьяны Копытиной и ее младшей дочери Агаты.

Татьяна рассказала, что часть идей они почерпнули в группе социальной сети «ВКонтакте» детского сада № 84 (его посещает Агата). Воспитатели, хоть и трудились дистанционно, размещали здесь различные онлайн-занятия. В результате такого совместного труда появились веселые гномы: Татьяна изготавливала их из алебастра, заливая в специальные формы, а затем Агата раскрашивала зверушек.
Аппликацию ко Дню космонавтики тоже придумали и сделали совместными усилиями. А в честь 75-летия Великой Победы Агата еще и сама слепила из соленого теста пламя Вечного огня и раскрасила его.
Понятно, что все эти занятия требуют усидчивости, терпения, умения работать с различными материалами. А главное — время пролетает быстро, но его хватает, чтобы придумывать все новые и новые интересные поделки.

У Екатерины Артемьевой забавные зверушки из ниток

Участие в выставке «Красного знамени» принимает и инструктор по физической культуре детского сада № 21 Екатерина Артемьева.

По ее словам, вязать крючком забавных зверушек она начала пару лет назад. Идеи для творчества черпает в сети Интернет, на тематических страницах соцсети «ВКонтакте». Там показаны схемы, как изготовить подобные поделки. Разноцветные нитки Екатерина приобретает в специализированных отделах елецких магазинов.
Серия игрушек — собака, лягушка, корова и черепаха — привлекли ее внешним видом. «Посмотришь на них и невольно улыбнешься!», — говорит педагог. На вязание одной такой куклы у нее уходит примерно 2 — 3 дня. Процесс рождения игрушки — дело кропотливое, зато, по признанию Артемьевой, отлично успокаивает нервы и приносит радость, когда работа готова и получается качественной. К тому же есть чем заняться в период самоизоляции.
Как правило, своих рукотворных зверят Екатерина раздаривает родственникам, друзьям, знакомым. Так хорошее настроение передается другим людям, и это тоже дает творцу искреннее удовлетворение.
Ждем ваши работы на нашей выставке! Их можно увидеть также на сайте газеты и в группах «КЗ» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Те экспонаты, которые вам особенно понравились, отмечайте «лайками»!
Присылайте фото работ на нашу электронную почту (info@kznam.ru, tan@kznam.ru) или приносите их в редакцию, мы сфотографируем сами.

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