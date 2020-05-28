Поделитесь тем, что сделано

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"КАРАНТИН"

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«Великое сидение» во время вынужденной самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом для многих позитивно настроенных людей не прошло впустую. Они использовали внезапно появившееся время для занятий любимым делом или для овладения какими-то навыками, умениями, на которые прежде не хватало времени.

  • Зайка-зазнайка. Автор — Елена Геннадьевна Цупрова, сотрудник одного из предприятий ОАО «РЖД». Связала зверушку крючком в свободное время, работает по системе удаленного доступа.
  • Вязаная скатерть. Автор — индивидуальный предприниматель Наталья Александровна Федорова, хозяйка гостиниц «Лада» и «Снегири»: они пока закрыты вследствие угрозы коронавируса.

В период самоизоляции мы, журналисты «КЗ», выясняли у горожан, чем они занимаются, сидя дома. И оказалось, что большинство из них посвятили свободное время творчеству. А чтобы все то, что вы, дорогие наши читатели, изготовили своими руками, порадовало как можно больше ельчан, мы решили объявить выставку ваших работ. Они будут представлены на нашем сайте, в соцсетях и на страницах «Красного знамени».
Всеобщим голосованием мы определим наиболее классную вещь и мастера. Фото с описаниями своих работ присылайте на электронный адрес редакции (info@kznam.ru). Будем рады любым проявлениям ваших творческих фантазий, будь то кулинария, вязание, поделки из любого подручного материала или даже цветы, выращенные на подоконнике…
Выше представлены первые экспонаты редакционной выставки.

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