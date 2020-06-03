Поделитесь тем, что сделали своими руками

Сегодня представляем вниманию читателей пасхальные яйца, инкрустированные соломкой, сделанные пенсионеркой, бывшим архитектором Валентиной Николаевной Волковой. Она приехала в Елец несколько лет назад при поддержке программы по переселению соотечественников в Россию из Узбекистана. Там в 2005 году впервые увидела работы местного мастера в технике аппликации соломкой, и тогда же у нее появился интерес «к завораживающему материалу, похожему на золото». В Ельце она участвовала в нескольких выставках в музее ремесел и промыслов, ее работы представлены там же в онлайн экспозиции «Золотая соломка». Помимо яиц, Волкова в той же технике делает японские миниатюры. Ей по нраву сюжеты животного и растительного мира. Заготовки для яиц — деревянные, их можно купить в магазинах для творчества, сюжеты узоров придумывает сама или находит в Интернете. Все остальное — усидчивость, терпение и ловкость рук!

Куклы рождаются от хорошего настроения

Елена Павловна Удальцова прислала на нашу выставку фото своих кукол со смешными, но говорящими сами за себя именами: Васелинка-карантинка, Иринка-карантинка. У каждой — свой характер, выражение лица, настроение, не говоря уже о прическах и нарядах.

Куклами Елена Павловна занялась случайно: после выхода на пенсию (работала в банковской сфере, которая мало связана с творчеством) пробовала себя и в вышивке, и в росписи ваз. Понимала, что все это прекрасно, но, увы, не ее. Однажды на ярмарке увидела авторских кукол! Сердце екнуло, причем так, что даже отыскала мастера и уговорила дать ей мастер-класс. Одного занятия хватило, чтобы Удальцова сама сделала первую куклу — пирата Тимошку. Теперь их у нее больше 30, многих раздаривает друзьям и знакомым. Участвует в конкурсах, вот и на региональном фестивале народного творчества в Подмосковье заняла первое место!

Основа у кукол простая — обычные дамские колготки и наполнитель из синтепона. Яркими нарядами игрушки обязаны друзьям и подругам Елены Павловны, которые обеспечивают ее кусками ткани, меха и другими материалами.

Все куклы работы Удальцовой — с глазами. Ей известно поверье, почему на Руси исстари делали их без глаз — якобы чтобы не сглазить, не навести порчу на того, кому эта кукла достанется. У Елены Павловны на этот счет свое мнение: «Когда на душе сумрак — никогда не сяду делать куклу! Мои куклы — плод хорошего настроения и легкого, светлого состояния души!».