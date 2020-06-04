Поделитесь тем, что сделали своими руками

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"КАРАНТИН"

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Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими работами, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

  • Г. В. Федоров: наличник только что изготовлен…
  • …а здесь занял свое место на окнах.
  • За таким столикам любой чай будет вкуснее.

Мастер на все руки

Предприниматель Геннадий Вячеславович Федоров — мастер на все руки. Он неравнодушен к прошлому родного города, хорошо знает его историю и не раз удивлялся профессионализму мастеров и ремесленников прошлых веков, оставивших нам уникальное наследие: витиеватые кружева узоров на металлических оградах, изящные деревянные наличники, лепнину, невероятной красоты балясины, крепкие, на века сделанные постройки и многое другое, что делает облик Ельца неповторимым и привлекательным. При этом Федоров — один из тех, кто без лишних разговоров занимается воссозданием традиционного для Ельца облика.
К примеру, супруги Федоровы несколько лет назад выкупили старое здание на улице Ленина (в нем до революции размещалось общежитие для работников соседней почты) и по старым фотографиям вернули ему исторический облик. Теперь гостиница «Снегири» — одно из украшений Ельца.
Во время самоизоляции Геннадий Вячеславович времени даром не терял: он изготовил из дерева (сосны) красивые наличники и балясины. Их узор традиционен для элементов, использовавшихся в архитектуре Ельца. А еще Г. В. Федоров смастерил оригинальные изящные столики для летнего чаепития на открытом воздухе — для них использовал металлические полуфабрикаты, приобретенные в хозяйственных магазинах. Столешницу сделал из дерева. Получилось оригинально, красиво и практично!

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