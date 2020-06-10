Чертов Дмитрий Иванович

Это мой муж. Родился в январе 1924 года в г. Ельце. Был призван на фронт в феврале 1942 года. Дошел до Берлина, освобождая Западную Украину, Польшу и другие страны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. В декабре 1949 года Дмитрий Иванович был демобилизован, прослужив в армии 7 лет и 10 месяцев. Последние годы службы проходили в Германии.

В 1950 году началась его трудовая деятельность на Елецком пивзаводе в должности начальника сбыта и снабжения, затем был переведен на работу в автоколонну пассажирского хозяйства на должность начальника транспортного отдела. Позже горком КПСС назначил его заместителем директора на завод медицинского оборудования, где Д. И. Чертов проработал до 1974 года. После инфаркта вынужден был покинуть свой пост. Умер в 1985 году.

О. ЧЕРТОВА,

жена,

ветеран Великой Отечественной войны.

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