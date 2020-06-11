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"КАРАНТИН"

Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким ИХ описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими Поделками, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

  • Вышивка лентами.
  • Костюм для дочери Екатерины.
  • Икона.

У ельчанки Елены Олеговны Яковлевой (она работает сменным мастером на Елецком хлебокомбинате) увлечений сразу несколько.
— Сколько себя помню, всегда любила шить и вышивать, причем я самоучка. Когда просила маму помочь, она всегда мне говорила: если хочешь чему-то научиться, делай и пробуй сама, — рассказывает Елена. — Вот я и начала наверное, лет в шесть делать первые попытки в вышивке. Потом в школе на уроках труда оттачивала технику глади. Сейчас могу работать в любом виде вышивки: классическая, крест, ришелье, бисер, пайетки, ленты. Нередко совмещаю одно с другим.
Весь дом Яковлевой украшен картинами собственного изготовления, их никак не меньше 30 — и это не считая вышитых салфеток, наволочек и рушников… А сколько работ подарено друзьям и знакомым — не счесть! У всех родственников есть ее именные вышитые иконы, натюрморты, пейзажи и прочие изделия.
Елена говорит, что тематика ее рукоделий разнообразная и зависит от настроения. Признается, что очень любит вышивать иконы: «Это умиротворяет и успокаивает, мысли приводит в порядок. На это занятие я получила благословение, есть освященные готовые работы».
Вышивка — не единственное увлечение Яковлевой. Еще она очень любит шить, причем тоже научилась этому ремеслу самостоятельно. В школе делала себе наряды на дискотеки, в тяжелые 90-е перешивала старые вещи. Сейчас садится за машинку в основном ради дочери Екатерины. Например, сшила ей школьную форму, а для участия в одном из проектов изготовила народный костюм. Кстати, платье (на фото) сшито из старых вещей, украшено бисером и пайетками: «Люблю перешивать именно старые вещи, вижу в этом особенный шик, — утверждает Елена. — Вообще трудно найти то, что я не пробовала сшить своими руками: шубы, шапки, сумки, рюкзаки из старых джинсов, шторы и т. д. Прежде чем выкинуть какую-то вещь, сначала подумаю, можно ли дать ей вторую жизнь.
Сколько времени уходит на каждую вещь? Всегда по- разному, зависит от объема работы, наличия свободного времени, а также выбранной техники. Например, с бисером дела идут быстрее. Но тут нельзя добиться такого разнообразия полутонов, как в вышивке нитками. Что-то можно сделать за пару часов, а на что-то уходят месяцы. Вот сейчас у меня в работе сразу несколько вещей: хочу сшить сумку, уже выкроила и вышила ее. А еще нужно дошить пару декоративных лебедей доделать и подарить человеку на день рождения знак его зодиака…».

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