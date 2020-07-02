Поделитесь тем, что сделали своими руками

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким ИХ описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими Поделками, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Кошкин дом» и другая красота

У Людмилы Николаевны и Юрия Петровича Разинковых — образцово показательная усадьба. Здесь все продумано до мелочей: есть место клумбам, вазонам с цветами, «теплым» грядкам, молодому фруктовому саду. А еще тут тщательно постриженная зеленая лужайка, где резвятся ребятишки и по которой приятно походить в жару босиком. Имеются и уютная беседка, и качели в тени вьющихся роз. Даже хозяйственные постройки у Разинковых образцовые: обширный подвал, кладовка с аккуратно уложенными бытовыми вещами, сушилка для белья, дровяной склад для уютной баньки и много еще того, без чего в собственном доме не обойтись. Чтобы все это хозяйство, включая комфортабельный дом, содержать в порядке, нужно время. Поэтому в самоизоляции Разинковым не надо было искать себе занятие и изнывать от безделья. Вот как рассказывает об этом сама Людмила Николаевна:

«Прошлым летом вымокло много роз, поэтому пришлось кое-что пересматривать в цветнике и разводить новые декоративные растения. Так появилась новая клумба в палисаднике, которая хорошо «присела» на газоне в розарии под сенью тутовых деревьев. В них, кстати, любят гнездиться щеглы, радующие нас своим звонким пением. Для молодых вьющихся роз муж сделал новые опоры и разместил их рядом с качелями. В ответ на заботу розы расцвели буйным цветом, и теперь здесь получился яркий, уютный уголок, где можно посидеть с книгой и чашечкой кофе.

Весной прошлого года семья Елены Ильиничны и Вячеслава Александровича Дубининых подарила нам безшиповую ежевику и научила, как ее выращивать. Для мощных кустов муж придумал специальные растяжки. И теперь все кустики ежевики прогреваются солнышком, вольно раскинувшись вдоль забора. Да и место получилось нарядным и зеленым.

Этой весной погиб наш старый дворовый кот. А буквально недели через две после потери в саду появился бездомный серый котенок, по окрасу похожий на нашего прежнего питомца. Мы решили, что это его сынок. Ласковый и игривый котик пришелся ко двору, его полюбили все наши домочадцы, которые прозвали его Матроскиным (внук зовет его Мотя) из-за особого прищура хитрых глаз и характерных потягиваний перед едой.

После всех необходимых прививок для него решено было сделать двухэтажный дом. Его мы разместили в дровяном сарае, чтобы непогода не мешала проживанию кота. Первый этаж (утепленный с окошком) оборудовали мягкой периной из душистого сена, а на втором этаже сделали летний балкончик с подуш-кой. Памятуя о том, что коты любят высокие места для наблюдения и их стремление куда-то взбираться вверх, для Матроскина была сделана специальная лесенка, чтобы поддерживать любопытство. «Кошкин дом» Юрий Петрович придумал сам и сделал его основательным, из хорошей древесины, утеплил пенопластом, обшил внутри толстой фанерой. Снаружи дом выполнен в общей цветовой гамме с дворовыми постройками и обшит сайдингом.

Кот свое новое жилище принял сразу и безоговорочно, верхний этаж стал его любимым местом отдыха. Но когда мы работаем в саду, он все равно рядом: играет, наблюдает за людьми, просто дремлет или бродит за нами хвостиком и ждет удобного случая, когда его возьмут на руки».