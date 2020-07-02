Артист с юных лет

Маруся БЫКОВА

Актеру драматического театра «Бенефис» Виктору Анатольевичу Проняшкину исполнилось 50 лет. За 22 года на елецкой сцене у него накопился внушительный список ролей. Он активный участник фестивалей, театральных читок, конкурсов и городских мероприятий.

Виктор Анатольевич

Проняшкин

— актер драмтеатра «Бенефис».

Сегодня, во время ограничительный мер, Виктор Анатольевич в рамках онлайн-акции #зарядкаДляДуши, инициатором которой стал «Бенефис», уже прочитал стихотворения Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны» и Лизы Разумовой «Теремок». Их можно посмотреть в группе театра в «ВКонтакте».

Накануне юбилея журналистка «Красного знамени» встретилась с артистом, чтобы побеседовать о жизни и творчестве.

— Виктор Анатольевич, почему вы выбрали именно эту профессию?

— Когда учился в Моршанске (Тамбовская область) в 4-м или 5-м классе, классный руководитель попросила помочь ее знакомой, которая работала режиссером в народном театре и параллельно вела кружок в детской театральной студии, поучаствовать в массовке. Дело было во время уроков, я и подумал, почему бы не сходить. Так и затянула меня эта театральная жизнь с ежедневными репетициями. Потом что-то случилось с одним из героев спектакля, и мне предложили его заменить. Я согласился. Как сейчас помню, играл ветер. Так состоялся мой дебют. Продолжал ходить в театральную студию, но меня уже стали приглашать и во взрослые постановки народного театра.

— И вы решили поступить в теа-тральный вуз, да?

— В 10-м классе встал выбор о том, куда деть свою прыть. По счастливой случайности встретил знакомого, с которым занимались в народном театре, он уже учился на 1-м курсе Тамбовского института культуры, тогда это был Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Он и надоумил поступить в этот вуз. Тогда набирала учеников замечательный педагог и наставник Д. Е. Меркулович. Я стал готовиться и поступил.

— Помните, что читали на вступительных испытаниях?

— Конечно, мне кажется, такое не забывается, это как первая роль. Из прозы я выбрал отрывок из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», из стихотворений — Алексея Петрова «Песня пахаря», а из басен — Ивана Крылова «Котел и горшок». Выбор репертуара и усердная подготовка, думаю, и помогли поступить. Дорина Ефимовна — волшебный педагог, каких сейчас мало. Она не только преподавала, но и передавала любовь к театру и искусству каждому из нас. Четыре года пролетели незаметно, но в то же время были яркими и насыщенными.

— А как попали в Елец?

— Сначала трудился в Тамбове. Потом вслед за любимой, теперь уже женой Ириной, которая тоже актриса (Ирина Проняшкина — актриса драматического театра «Бенефис»), приехал в Елец.

— Какая была первая роль в елецком театре?

— В театр я пришел 1 июня, а 6 июня отмечался юбилей А. С. Пушкина. Меня взяли на роль Онегина. Мероприятие проходило на берегу реки Сосны. Жена Ирина читала монолог Татьяны, а я изображал Онегина. Это была наша первая совместная работа. А потом уже началась репетиция спектакля «Кот в сапогах», где мне довелось играть мима.

— А какая роль самая любимая и запоминающаяся?

— Трудно что-то выделить, разве что роль Ивана Мешкова в спектакле Юрия Мельницкого по пьесе Андрея Платонова «Высокое напряжение». Очень серьезная, непростая, трудная работа. Жаль, что мы сыграли в этой постановке лишь 4 раза из-за болезни одного из актеров и увольнения другого.

— А с женой были совместные работы после Онегина?

— Да. В спектакле Юрия Мельницкого по пьесе Ольги Донец «Из жизни огней» мы играем мужа и жену. Двум актерам легко и в жизни, и на работе, ведь помощь и поддержка — 24 часа в сутки…

— У вас есть хобби или увлечение?

— Почти все свободное время занимает театр. Конечно, читаю книги, смотрю фильмы, репетирую роли, живу и радуюсь жизни. Я благодарен театру за все, что произошло и продолжает происходить в моей жизни: нашел любимое дело, встретил любимую, что может быть лучше? (прим. авт. — улыбается).

КСТАТИ:

В творческой биографии Виктора Проняшкина есть и киноработы с известными режиссерами нашей страны. Он успешно проходил кастинги и пробы к фильмам и сериалам. И, хотя роли были эпизодическими, сыграны елецким артистом были ярко и талантливо.