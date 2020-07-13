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Новости области

И. Г. Артамонов дал отчет за год

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Владимир ПЕРЦЕВ
(по материалам пресс-службы облсовета депутатов)

На очередной сессии областного Совета депутатов рассмотрен отчет главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова о результатах деятельности администрации региона за 2019 год. Проводилась она в заочном формате из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Об отчете главы

В документе Игорь Георгиевич представил итоги социально-экономического развития Липецкой области в 2019 году. По большинству показателей отмечается рост. А в рейтинге регионов по качеству жизни за 2019 год наша область занимает 11-е место в России. Почти во всех видах деятельности есть рост заработной платы. На социальную поддержку жителей было направлено почти 5,5 миллиарда рублей.
В ходе рассмотрения отчета, депутаты обратили внимание на такие направления, как демография, борьба с безработицей, поддержка старшего поколения, решение проблемы кадрового дефицита в медицине. Например, на социальную поддержку медиков из облбюджета ежегодно выделяется почти 100 миллионов рублей. Врачам дефицитных специальностей предусмотрена социальная выплата на строительство и приобретение жилья, всем медработникам предоставляется ежемесячная компенсация затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, именные поощрительные премии, ежемесячные стипендии ординаторам, обучающимся по целевому набору, единовременные выплаты трудоустроившимся на должности средних медработников фельдшерско-акушерских пунктов. Студентам-целевикам предоставляются ежемесячные стипендии. С октября 2019 года установлена новая мера социальной поддержки — губернаторский миллион. На сегодня 18 врачей приняли участие в этой программе, еще 11 дефицитных специалистов в ближайшее время планируют трудоустройство в нашем регионе. В настоящий момент в медицинских вузах готовится 607 студентов-целевиков и 121 ординатор-целевик.


Об экологии
и не только…

Члены природоохранного комитета областного Совета депутатов подняли вопрос о снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха. Как отмечалось, на территории региона реализуется федеральный проект «Чистый воздух», в рамках которого крупнейшие промышленные предприятия — ПАО «НЛМК», АО «Липецкцемент» и ПАО «Квадра» — до 2024 года проведут модернизацию оборудования, что позволит кардинально уменьшить объем выбросов в атмосферу. В 2019 году объем инвестиций составил около 10,2 миллиарда рублей.
Также депутатами поднимались вопросы о развитии промышленности, сельского хозяйства, изношенности коммунальных сетей и другие. Ответы по всем поставленным вопросам были заранее направлены каждому депутату.
В итоге заочного голосования представленный отчет был одобрен.


Об изменениях в бюджете

На сессии депутаты внесли изменения в областной бюджет текущего года.
Отмечено, что за счет поступлений из федерального бюджета доходы и расходы областной казны увеличились на 559 миллионов рублей. Это целевые трансферты на стимулирующие выплаты врачам, которые спасают больных с COVID-19, а также выплаты соцработникам стационарных учреждений.
Предусмотрены средства на поддержку малого и среднего бизнеса, на ремонт дорог, на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Наш регион также получил дотацию в размере 1 миллиарда 672 миллионов рублей на возмещение выпадающих доходов по налогу на прибыль. Кроме того, объем расходов областного бюджета увеличен на 172 миллионов рублей за счет остатков средств и перераспределения денег с одних статей на другие. Большая часть этой суммы, около 130 миллионов рублей, направлена на поддержку учреждений здравоохранения.
Еще 30 миллионов рублей предусмотрено на субсидии малому и среднему бизнесу, который понес существенные потери из-за пандемии.
С учетом внесенных изменений областной бюджет в 2020 году по доходам составит 68,6 миллиарда рублей, по расходам — 76,3 миллиарда рублей. С дефицитом — 7,7 миллиарда.

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