«Казацкий кордон» на елецкой земле

Анастасия Клокова,

СШ № 2 с. Казаки

В селе Казаки Елецкого района открылась вторая очередь туристско-оздоровительного комплекса «Казацкий кордон». Инвестором проекта выступил ельчанин, депутат областного Совета депутатов, председатель совета директоров АО «Энергия» В. А. Архипенко.

Комплекс «Казацкий кордон».

П. И. Путилин (справа) вручает В. А. Архипенко Почетную грамоту Липецкого облсовета.

Как сообщила пресс-служба регионального парламента, в церемонии его открытия принял участия председатель Липецкого областного Совета депутатов П. И. Путилин. Он отметил, что новый туристско-спортивный комплекс стал подарком жителям ко дню Елецкого района.

— Приятно видеть, что наши депутаты активно участвуют в развитии туристического потенциала региона. Восстанавливают и строят храмы, создают охотничьи хозяйства, уголки для комфортного отдыха жителей и гостей области, — сказал Павел Иванович. — Сегодня на елецкой земле появился новый туристический объект. Особенно важно, что комплекс оснащен современным спортивным оборудованием. Здесь смогут тренироваться юные дзюдоисты и самбисты.

Во время открытия П. И. Путилин вручил В. А. Архипенко Почетную грамоту Липецкого областного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области и активную депутатскую деятельность. Владимир Александрович — один из самых опытных депутатов регионального парламента. Он представляет интересы своих избирателей в областном Совете депутатов в течение двадцати лет. Все эти годы парламентарий активно помогает жителям региона. При финансовой поддержке В. А. Архипенко построено и отремонтировано несколько социально значимых объектов в районах области, в том числе и в Ельце.