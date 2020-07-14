«Казацкий кордон» на елецкой земле
Анастасия Клокова,
СШ № 2 с. Казаки
В селе Казаки Елецкого района открылась вторая очередь туристско-оздоровительного комплекса «Казацкий кордон». Инвестором проекта выступил ельчанин, депутат областного Совета депутатов, председатель совета директоров АО «Энергия» В. А. Архипенко.
Как сообщила пресс-служба регионального парламента, в церемонии его открытия принял участия председатель Липецкого областного Совета депутатов П. И. Путилин. Он отметил, что новый туристско-спортивный комплекс стал подарком жителям ко дню Елецкого района.
— Приятно видеть, что наши депутаты активно участвуют в развитии туристического потенциала региона. Восстанавливают и строят храмы, создают охотничьи хозяйства, уголки для комфортного отдыха жителей и гостей области, — сказал Павел Иванович. — Сегодня на елецкой земле появился новый туристический объект. Особенно важно, что комплекс оснащен современным спортивным оборудованием. Здесь смогут тренироваться юные дзюдоисты и самбисты.
Во время открытия П. И. Путилин вручил В. А. Архипенко Почетную грамоту Липецкого областного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области и активную депутатскую деятельность. Владимир Александрович — один из самых опытных депутатов регионального парламента. Он представляет интересы своих избирателей в областном Совете депутатов в течение двадцати лет. Все эти годы парламентарий активно помогает жителям региона. При финансовой поддержке В. А. Архипенко построено и отремонтировано несколько социально значимых объектов в районах области, в том числе и в Ельце.