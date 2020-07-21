Сохраняя облик Ельца, зарабатывать на турбизнесе

Ирина НОВОСЕЛЬЦЕВА,

архитектор

Ровно 250 лет назад после очередного пожара наш город перестал застраиваться по-средневековому, то есть хаотично. В основу нового принципа лег регулярный план, разработанный архитектором И. Квасовым по Указу Екатерины II. Также регламентировалась застройка центра каменными зданиями «сплошною фасадою», то есть без разрывов. По «красной линии» стали располагаться дома и в городских слободах.



До 1917 года горожане строго придерживались этого плана, и Елец стал одним из красивейших городов России. Революционные события и последующие десятилетия «красным колесом» прокатились по Ельцу: стали застраиваться площади, некоторые горожане вдруг решили не считаться с «красной линией» и возводить дома как вздумается.

Во второй половине XX века началось изучение градостроительного наследия нашего города известным советским архитектором-реставратором, историком русской архитектуры и градостроительства Г. В. Алферовой, чей научный труд лег в основу «Проекта охранных зон г. Ельца 1978 г.». Благодаря известному краеведу, главному архитектору и настоящему патриоту города В. П. Горлову в конце 60-х годов прошлого века прекратилось разрушение городских доминант — храмов.

А спустя три десятилетия, в январе 1993 года, город вошел в государственную программу «Возрождение» (ее полное название «Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация малых и средних городов России»). Постановление было подписано председателем Президиума Верховного Совета СССР Р. И. Хасбулатовым. В нем, в частности, говорилось: «Для достижения практических результатов и отработки модели реализации программы «Возрождение» согласиться с предложениями по начальному ее этапу в городах Ельце… Рекомендовать Правительству Российской Федерации за счет средств федерального бюджета осуществить в 1993 году разработку предложений по второму этапу программы «Возрождение» для исторических малых и средних городов России в соответствии с указанной концепцией, а также обеспечить целевое финансирование начального этапа программы в городах Ельце… Одобрить инициативу администраций городов Ельца, а также Госстроя России, Российского союза промышленников и предпринимателей, международной академии архитектуры в городе Москве о создании Российской ассоциации возрождения и развития исторических малых и средних городов «Регион», а также дирекций по реализации программы «Возрождение» при администрациях перечисленных городов, выступающих в качестве генеральных заказчиков по реализации программы».

Иными словами, вопрос сохранения города в его уникальном, исторически сложившемся виде решался на государственном уровне! Но, увы, позже из-за политического и финансового кризисов в стране стало не до «Возрождения», программа так и канула в Лету. Разрушение уникальной городской среды продолжилось: старые ветхие здания сносятся, на их месте появляется новодел. Например, на Красной площади выстроили котельную, в центре города на месте старинного здания появился сквер Пришвина, и все эти новые объекты диссонируют с многовековым ансамблем Ельца.

А еще для отделки домов используется дешевый сайдинг, появляются одинаковые, как на подбор, пластиковые окна, крыши из разноцветного профлиста, замазываются белокаменные цоколи зданий. Два года назад на улице Советской убрали чудом сохранившуюся каменную мостовую. На бывшей Воронежской площади (район сквера Пушкина), практически на набережной реки в пределах рекреационной зон возводят отель.

Что делать? Как остановить уничтожение облика древнего города — того, чем он так привлекает туристов и настоящих ценителей истории своей страны?

Мне думается, от непродуманной, варварской политики в отношении объектов культурного, архитектурного, исторического наследия мог бы спасти действующий профессиональный градостроительный совет. Уже существуют паспорта на каждый объект, представляющий интерес для города. Осталось только неукоснительно исполнять действующее законодательство, а также установить контроль за всякого рода вмешательствами, ведущими к изменениям облика старинного Ельца. И, конечно, без профессионального заключения градостроительного совета не принимать решений о застройке города.

Не так давно областное и городское руководство приглашало в Елец профессионалов-градостроителей из московской «Ре-школы». Кстати, их исследования подтвердили открытия Г. В. Алферовой относительно ценности и уникальности города. Сделаны и первые шаги по консервации здания табачной фабрики, заброшенных домов на улице Мира, Толстого, на Красной площади. Это вселяет надежду в то, что мы сумеем сохранить наше историческое наследие и начнем, как весь мир, серьезно зарабатывать на туристическом бизнесе.