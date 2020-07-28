Открыта новая детская площадка

Яркая многофункциональная детская площадка открыта в 5-м микрорайоне.

В прошлом году жильцы 120-квартирного дома расположенного по адресу ул. Спутников, 10 на общем собрании ТСН «Спутник» решили создать ТОС (Территориальное общественное самоуправление) и принять участие в проекте по совершенствованию дворовой территории. При этом собственники недвижимости сами определяли, какие именно преобразования в сфере благоустройства им необходимы. Жильцы — а их в доме 250 человек — рассудили: нужна хорошая, современная детская площадка.



Общая стоимость проекта, который выбрали жильцы, в итоге составил около миллиона рублей. По условиям программы жители должны были внести 6 процентов от общей суммы затрат. Кстати сказать, эти средства ельчанам помогли собрать спонсоры — местные предприниматели. Остальную — львиную долю денег составили субсидии из городского и областного бюджетов.

На днях все работы по монтажу детской площадки общей площадью 286 квадратных метров были завершены. Объект получился внешне привлекательным и функциональным. Например, здесь под ногами специальное резиновое покрытие, смягчающее удары при падении. Для родителей предусмотрена симпатичная лавочка с удобной спинкой. Мамы особо отмечают, что под ногами нет песка, которым еще недавно было принято засыпать места детских игр и отдыха. Хотя песочница имеется: она вынесена за территорию площадки. Рядом, по задумке жильцов, появится еще и турник.

Помимо традиционных качелей-каруселей, лесенок и горок в этом детском уголке есть элементы для самых разных игр: мини-кольцо для бросания мячей, различные приспособления для лазания, развивающие ловкость и физическую силу. А еще имеется комплекс, состоящий из небольшого столика и стульчиков, где можно рисовать, читать книжки, играть в настольные игры.

Новая площадка пользуются большой популярностью не только у «своих» ребятишек — сюда приходят малыши из близлежащих домов. Нужно видеть, как радуется ребятня возможности с комфортом поиграть на современном многофункциональном объекте.