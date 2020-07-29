А. М. Саакян — легендарный директор

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Одному из легендарных городских руководителей, директору знаменитого в свое время Елецкого ликероводочного завода Ашоту Мироновичу Саакяну исполнилось 85 лет. Из них без малого 35 лет его жизнь связана с ЕЛВЗ (увы, предприятие было закрыто в двухтысячных).

Легендарный директор ЕЛВЗ А. М. Саакян.

Заслуженный рационализатор

Он из того поколения директоров, которые не работали — жили работой. Как правило, тогдашние начальники знали не только свое производство от «а» до «я», но еще и все закоулки завода, даже лазейки в заборе в обход проходной. Ашот Миронович — из их числа.

В Ельце на ЕЛВЗ он начинал главным механиком. Человек в общении с подчиненными спокойный, корректный, подкупил работяг тем, что никогда не боялся запачкать руки. Мог засучить рукава и вместе с ремонтниками выяснять, что случилось с тем или иным агрегатом или оборудованием. У него всегда было отличное техническое чутье, плюс к тому творческая мысль, направленная на поиск того, что и где можно улучшить, усовершенствовать, подкорректировать. Наверное, не было на заводе места, где бы Саакян не применял своих изобретательских способностей. Между прочим, он имеет звание почетного рационализатора страны, а оно, надо понимать, давалось далеко не каждому.



АРХИолог

и Цеденбал

Творческие способности А. М. Саакяна сполна проявились в Монголии, куда «Союзспиртпром» отправил Ашота Мироновича в командировку — помогать тамошним товарищам развивать отрасль. По должности в далекой степной стране он работал технологом, но при этом не переставал оставаться талантливым механиком. Помимо того, что учил монгольских друзей производить качественные спиртные напитки, он еще, как теперь говорят, бонусом реконструировал производственные мощности, изобретал, придумывал и внедрял рационализаторские предложения в тамошнее оборудование и технологии. Такой уж Саакян человек: усовершенствует то, что, казалось бы, невозможно улучшить!

Слава о неравнодушном посланце Советского Союза дошла до высшего руководства Монгольской Народной Республики. А. М. Саакян удостоился того, что сам генеральный секретарь Монгольской народно-революционной партии Юмжагийн Цеденбал вручал ему награду за большой вклад в развитие экономики и промышленности государства Монголия.

На приеме в честь награждаемых с Саакяном вышел забавный казус. Дело в том, что в командировке Ашот Миронович отпустил себе шикарную бороду. К тому же житье-бытье под палящим степным солнцем дало о себе знать: к бороде добавился еще и почти черный загар. Когда глава Монголии вручал награду ельчанину, то вдруг неожиданно спросил: «Вы геолог?». На что Ашот Миронович, который всегда дружит с шуткой и за словом в карман не лезет, гордо ответил: «Я АРХИолог», особо напирая на «архи» — с монгольского это слово переводится как «водка». Легендарный руководитель МНР оценил остроумие советского человека и искренне рассмеялся.



Времена расцвета

Несмотря на продолжительную работу за границей, сам Ашот Миронович считает, что его лучшие трудовые годы связаны с ЕЛВЗ.

Во времена расцвета предприятия здесь постоянно разрабатывались новые изделия, расширялся ассортимент их выпуска. А. М. Саакян был не только председателем дегустационной комиссии завода, но и соавтором многих напитков, которые готовили в лаборатории предприятия исключительно из натурального сырья. Потому на профессиональных конкурсах, выставках в стране и мире продукция елецкой «ликерки» не раз отмечалась высочайшими наградами.

Горожане старшего поколения отлично помнят, что лучшим подарком для гостей из других городов страны в те времена был пакет с набором различных сортов изделий ЕЛВЗ.

В те годы на заводе регулярно внедряли в производство новые напитки. При этом не особо заботились о том, чтобы «застолбить» за собой право на авторство — во главе угла стояли другие задачи. В итоге так получилось, что патенты по всем правилам были оформлены только на две водки — «Отчизна» и «Юбилей». А ведь могли бы к этому списку добавить и многие другие, пользовавшиеся большой популярностью: «Елецкая», «Бунинская», «Мы из Ельца», различные ликеры, бальзам, а еще водка «Визит».



«Визит»

для Ельцина

С водкой «Визит» связана интересная история. Однажды Ашоту Мироновичу выпало побывать на одном высоком приеме, как говорится, в самых верхах. Там был и Борис Николаевич Ельцин. А. М. Саакян сумел использовать подвернувшийся случай и невзначай вручил Борису Николаевичу бутылку водки «Визит» елецкого производства. Тот презент принял и поблагодарил дарителя. А уже ближе к завершению мероприятия произошло то, чего Ашот Миронович никак не ожидал. Ельцин неожиданно отыскал ельчанина в довольно внушительной толпе присутствующих на этом рауте и громогласно (как это обычно делал первый Президент России) заявил: «Визит» — это хорошо!». Такая вот оценка! И она показательна: уж в чем в чем, а в алкоголе Борис Николаевич разбирался очень хорошо.



Сложный период

Директорство Саакяна выпало на сложный период антиалкогольной кампании, объявленной новым лидером страны Горбачевым. Тогда власть буквально рубила сплеча и виноградники, и производство. Человеку, всю жизнь отдавшему этой отрасли, было сложно понять и принять такую позицию. Но делать нечего, приходилось подчиняться, хотя далеко не всегда…

Несколько лет назад Ашот Миронович, вспоминая те годы, рассказал мне такую историю:

— В те годы по всей стране и в Липецкой области тоже развернулась борьба с пьянством и алкоголизмом. В то же время на заводе имелся заранее заготовленный полуфабрикат для новой продукции — «Елецкой горькой настойки». Новые правила требовали ее уничтожить, но ведь жалко… Помню, на элементном заводе (ныне ОАО «Энергия») происходило какое-то совещание, я воспользовался моментом, подошел к тогдашнему первому секретарю горкома партии Николаю Сергеевичу Гридневу, объяснил ситуацию. Говорю: нельзя, чтоб добро пропадало, нужно его использовать в дело… Тот сделал «круглые глаза» и отвечает: «Нет, ни в коем случае!». Я расстроился, кивнул, а сам все никак не успокоюсь. Сижу на продолжающемся совещании, а сам представляю, как там в цехе из уже приготовленного купажа происходит испарение… В итоге не выдержал, дал по телефону команду: «Запускайте производство «горькой», разливайте, но только ни в коем случае не отгружайте новинку в Елец — не дай Бог Гриднев узнает! Не сносить нам тогда головы».



«Елецкая горькая» очень вкусная…

Через день после совещания звонит секретарь из приемной горкома партии: «Вас срочно ищет Николай Сергеевич!». Набираю его телефон и слышу, как он грозно цедит сквозь зубы: «Ты «Ленинское знамя» за сегодняшний день читал?». «Ленинское знамя» — это областная партийная газета. Я честно отвечаю: «Нет!». «Так прочитай и немедленно ко мне…», — сказал Гриднев.

Нахожу газету, открываю и… О Боже, почти на две полосы статья, которая называется «Елецкий сувенир». Журналист пишет: «В то время как вся наша страна в едином порыве поднялась на борьбу с пьянством и алкоголизмом, в Ельце…». Ну а далее сплошной разнос про наш завод и выпускаемую продукцию. Подивило, что в самом конце материала его автор написал следующее признание: «Я попробовал «Елецкую горькую». Оказалось, она очень вкусная»…

Я написал объяснительные письма партийным и советским начальникам города и области. В них рассказал, что продукция, о которой идет речь в статье, выпущена не сверх плана, а в строгом его соответствии. Что это утверждено во всех инстанциях. Приехал к Гридневу, дал ему письмо. Тот почитал, молча покачал головой. Видимо, остался недоволен, мол, я и мое производство подводим город в самый разгар антиалкогольной компании.

А еще через двое суток звонят сверху: «Срочно! Давай свою настойку!». А настойки-то нет, все ж по строгим лимитам делалось… Что было — уже давно разлили. Но ведь руководство требует, ждет! И вдруг мне говорят наши заводские специалистки из лаборатории: «В ликерном отделении осталось немного настоя…». Я прямо умоляю их: «Раз так, девочки, не подведите!». И не подвели. Сделали все в лучшем виде. Отправили по назначению. Наверху остались весьма довольны качеством «Елецкой горькой». И даже похвалили Елец за сохранение традиций, несмотря на сложную обстановку.



На пике славы

При Саакяне Елецкий ликероводочный завод был на пике своей славы, гремел на всю страну. Наверное, потому что здесь был в то время сильный коллектив единомышленников, а еще директор, который очень любил свое дело. Что говорить, при Ашоте Мироновиче к качеству выпускаемой на ЕЛВЗ продукции относились как к делу чести. Ингредиенты здесь использовали только лучшие и натуральные. При таком подходе коллектив завода и его директор горой стояли за предприятие и его доброе имя. И оно действительно было известно в СССР, а затем и в России. Именно поэтому для А. М. Саакяна (когда он уже ушел на заслуженный отдых), для всех работников ЕЛВЗ, да и жителей Ельца, словно гром среди ясного неба, прогремело известие о том, что ЕЛВЗ закрывают. Оборудование предприятия (тогда только-только запустили новую импортную линию розлива) консервируют.

Работники завода устраивали пикеты, писали письма во все инстанции — без результата. Помнится, тогда ходили разговоры, что таким способом конкуренты устранили серьезного соперника — ведь елецкая водка оставалась в фаворе на всех выставках и ярмарках, как в стране, так и за рубежом. Даже спустя годы ельчане не теряли надежды возродить завод и производство. Ашот Миронович, уже будучи на пенсии, использовал свой авторитет и звание заслуженного работника пищевой промышленности страны: отправлял письма в самые разные инстанции с обоснованиями в пользу возобновления производства на Елецком ликероводочном заводе. Увы, его никто не услышал…

В свои 85 Ашот Миронович бодр и подтянут, любит пошутить. Горд своими сыновьями, сделавшими успешные карьеры, ставшими достойными людьми. А. М. Саакян не теряет связи с бывшими коллегами. Они созваниваются по телефону, общаются, вспоминают прошлое. Ашот Миронович старается поддержать бывших сослуживцев, ободрить. Ведь все, что они делали в своей жизни, прошло не зря. И благодаря таким людям наша страна была, есть и будет сильной державой. Такой же крепкой, как когда-то фирменная елецкая водка.

СПРАВКА «КЗ»:

В следующем году Елецкий ликероводочный завод, одно из старейших в стране предприятий этой отрасли, мог бы отметить свое 120-летие.

В начале ХХ века в России была введена государственная монополия на водку, и по всей стране началось строительство казенных винных складов, (так в то время назывались предприятия, выпускающие водку и алкогольную продукцию).

Елецкий казенный винный склад № 2 возвели и тожественно открыли на улице Старооскольской (ныне ул. Пушкина, 8). В лучшие советские годы елецкая «ликерка» выдавала 1 миллион 725 тысяч декалитров в год. Продукция расходилась в разные регионы страны. Ее качество отмечалось высшими отраслевыми, всероссийскими и международными наградами на многих выставках.

С 22 февраля 2006 года по решению администрации ФГУП «Росспиртпром» производство на ЕЛВЗ было законсервировано. Знаменитые елецкие водочные марки — «Графская», «Бунинская», «Елецкая», «Мы из Ельца» — исчезли.

Когда-то «ликерка» приносила городской казне львиную долю доходов в виде различных налогов. Здесь трудилось около 300 человек. Елецкие власти не единожды пытались прояснить ситуацию с судьбой производства, однако четкого ответа на вопрос, как могло получиться, что сверхприбыльное государственное дело вдруг оказалось, по сути, уничтоженным, до сих пор нет.