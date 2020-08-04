Подарок на выпускной — Эльбрус!

Маруся БЫКОВА

Выпускница института психологии и педагогики ЕГУ им. И. А. Бунина, будущая магистрантка Анастасия Саввина совершила восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус высотой 5642 метра.

Анастасия Саввина на самой высокой горной вершине России и Европы — Эльбрус (5642 метра).

В горы позвала романтика

Девушка рассказала журналисту «Красного знамени» о том, что на этот решительный поступок ее сподвиг ельчанин Павел Лаврищев, который, между прочим, совершил уже пятое восхождение на спящий стратовулкан.

Ранее Анастасия восторгалась, рассматривая фотографии Павла в горах, с интересом внимая его рассказам о романтике и непередаваемой красоте горных пейзажей. А в преддверии своего выпускного в вузе под впечатлением услышанного и увиденного решила сделать себе подарок — поехать в горы и подняться на вершину Эльбруса!

В двухнедельное путешествие собрались 14 человек. В предвкушении подъема «старички» и новенькие ехали на Кавказ на машинах, обсуждали детали восхождения.

Прежде чем взобраться на самый высокий пик нашей страны и Европы, компания друзей прошла семидневную акклиматизацию в так называемой «Зеленой гостинице» (на высоте 2500 метров), затем в «Рыжих камнях» (2800 метров) и, наконец, в ущелье ВЦСПС (3800 метров).



По-быстренькому взойти

не получится



Такая процедура новичкам особенно необходима, чтобы организм привык к разнице давления внизу и на высоте. Если не пройти акклиматизацию, есть вероятность возникновения горной болезни: мучительных головных болей, тошноты и прочих неприятностей, связанных с гипоксией.

Анастасия рассказала, что когда их группа находилась в приюте «Мария» на высоте 4200 метра, то наблюдала такую картину: легкомысленные туристы, желающие взойти на гору по-быстренькому, поднимались почти до 5000 метров на ратраке (это такой специальный автомобиль с широкими гусеницами). Стоит такое удовольствие недешево, да и удовольствием-то его назвать трудно. Горе-альпинисты с непривычки едва не валились на землю, испытывая острое кислородное голодание на высоте. Подобные эксперименты над собственным организмом довольно опасны для здоровья.

Компания единомышленников, с которыми Анастасия Саввина отправилась в горы.



Это настоящее счастье!

— Честно сказать, даже пройдя акклиматизацию и поднявшись до 5000 метров, я всерьез подумывала спуститься обратно в приют «Мария», ведь каждый шаг на такой высоте дается с трудом, — продолжает рассказ Анастасия. — И только сильное желание осуществить мечту помогло превозмочь себя.

А еще никогда в жизни не видела такой красоты и не испытывала таких сильных эмоций! Это несравнимо ни с чем, настоящее счастье — стоять на вершине Эльбруса! — поделилась впечатлениями Анастасия.

Девушка признается, что если выдастся возможность, она обязательно повторит подъем.

— Я поняла, что сделала себе самый чудесный подарок! Эти воспоминания останутся в моей жизни навсегда. А еще уверена, большую роль играют люди, с которыми ты идешь в горы. У нас подобралась замечательная команда. С такими, хоть в воду, хоть на самую высокую гору! — с улыбкой подытожила моя собеседница.

СПРАВКА «КЗ»:

Возраст Эльбруса примерно 2 — 3 миллиона лет. Он включен в список высочайших гор шести частей света «Семь вершин». Кроме того, входит в «7 чудес России». Состоит из слоев пепла, застывшей лавы и туфа — пористой породы. На разных языках этот стратовулкан называют «Горой счастья», «Вечной горой», «Короной Европы», «Повелителем духов», «Гривой снега». Долгое время Эльбрус считался потухшим вулканом. Однако исследования показали, что внутри горы тлеет магматический очаг, о чем свидетельствуют выбросы газов и горячие источники на его склонах. Так что вполне возможно, Эльбрус еще «тряхнет стариной» в прямом и переносном смысле этого слова. Ученые утверждают: последнее извержение вулкана (приблизительно 1700 лет назад) сопровождалось сильными землетрясениями, пожарами, селевыми потоками. Пепел от кратера тогда разлетелся в радиусе 300 километров.