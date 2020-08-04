Созидала добро и красоту

Ольга ТУЛИНОВА

Ушла из жизни Светлана Александровна Сионова, известный буниновед, исследователь, кандидат филологических наук, лауреат премии им. И. А. Бунина, автор многих научных работ о жизни и творчестве нашего земляка и нобелевского лауреата.

До 2014 года С. А. Сионова оставалась доцентом филфака ЕГУ им. И. А. Бунина, затем, до самой смерти, — директором дома-музея писателя в Озерках.



Судьбоносное распределение

Светлана родилась в грозном 1941 году в Воронеже в многодетной семье военнослужащего. По ее воспоминаниям, детство было трудным и полуголодным. В 1947 году ее отца перевели на работу в Елец. Здесь прошли ее школьные годы, включавшие в себя увлекательные туристические походы по родному краю с легендарным директором Детского парка Б. Г. Лесюком. Затем Светлана потупила на филологический факультет елецкого пединститута.

На последнем курсе ее для прохождения педагогической практики направили в 7-летнюю школу села Озерки Становлянского района. Накануне отъезда Светлана встретила своего преподавателя Софью Васильевну Краснову. Та порадовалась распределению студентки и сказала: «Светочка, ведь там жил Иван Алексеевич Бунин. В Озерках было их родовое имение…».

Тогда С. А. Сионова и предположить не могла, что изучение жизни и творчества И. А. Бунина станет смыслом всей ее жизни, а распределение в Озерки окажется судьбоносным.



Работа педагогическая

и научная

Постепенно Светлана Александровна вникала в деревенскую жизнь, стала для озерских жителей своей. Ее часто приглашали на деревенские праздники, свадьбы, где она с интересом слушала русские народные песни и неповторимый местный говор.

«Однажды озерские крестьяне показали мне место, где когда-то стоял барский дом — имение Буниных. Я как-то незаметно проникалась любовью ко всему, что было связано с Иваном Алексеевичем и здешними местами. Меня неотступно преследовала одна мысль: необходимо все это восстановить и сохранить», — вспомнила Светлана Александровна.

После работы в Озерках С. А. Сионова вернулась в Елец, преподавала в школе № 21, затем перешла на работу в елецкий пединститут, защитила в Ленинграде кандидатскую диссертацию. Продолжала неустанно изучать жизнь и творчество И. А. Бунина. Помощь в этом ей оказывала С. В. Краснова, ставшая для Сионовой не только наставником, но и близким другом. Именно Софья Васильевна открыла для Светланы Александровны Елец Бунина, приобщила к исследовательской работе, научила собирать фольклор в многочисленных экспедициях по бунинским местам нашего края.



Ее вклад

в буниноведение

Собранный за многие годы материал этнографических экспедиций воплотился впоследствии в книгу С. В. Красновой и С. А. Сионовой «День мой догорел, но след мой в мире есть…», ценность которой подтверждена экспертами-буниноведами.

Кстати сказать, вместе с ними, а также местными краеведами Светлана Александровна внесла большой вклад в работу по созданию в нашем городе первого в России литературно-мемориального музея И. А. Бунина (1988 год), по восстановлению имения Буниных в Озерках (2003 год), активно участвовала в разные годы в бунинских конференциях как в Ельце, так и за его пределами. А экскурсии по бунинским местам, которые проводила С. А. Сионова, отличались живостью, экспрессией, чувством сопричастности с историей.

Думая о жизни и судьбе Светланы Александровны Сионовой, понимаешь, что в ее творческой биографии и научных исканиях никогда не было ничего случайного. Ее всегда отличали стремление двигаться вперед, творческая энергия, стремление щедро делиться с людьми своим талантом и знаниями, созидать добро и красоту.

Невосполнимой утратой стал для всех родных, близких, бывших коллег и друзей уход Светланы Александровны. В нашей памяти она навсегда останется человеком большой души, неиссякаемого энтузиазма, примером беззаветной любви к родному краю и его людям.