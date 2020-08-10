Поделитесь тем, что сделали своими руками

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"КАРАНТИН"

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Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким ИХ описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими Поделками, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Поделки, представленные Еленой Шаталовой на выставку «Красного знамени».

Сегодня свои работы в экспозиции выставки «Красного знамени» представляет мама двоих детей, домохозяйка Елена Шаталова. Конечно, уход за малышами и хлопоты по дому занимают много времени, но Елена находит возможность и поработать для души. Сама она говорит, что сидеть без дела не любит и не может, поэтому постоянно осваивает новые формы творчества.
А началось все несколько лет назад… с газетных трубочек. Наверное, кто-то пробовали себя в этом деле, требующем просто ангельского терпения: надо нарезать из газет полоски одинакового размера,затем свернуть их в трубочки, а из них уже делать, что душе угодно. Елена мастерила шкатулки, симпатичные коробочки.
Лиха беда начало: на просторах Интернета для таких творческих людей, как Елена, сотни различных сайтов, рассказывающих и показывающих, как рационально и с пользой можно проводить свободное время. Судя по всему, Шаталова уделяет внимание таким советам. Вот фото сделанных ею кукол. Слеплены из вещества, которое в процессе работы запекается. Кстати, ей пришлось даже приобрести специальную духовку, чтобы не занимать обычную, домашнюю, и спокойно «готовить» таких очаровашек.
А еще Елена успешно работает с фоамираном — это такой декоративный материал, его могут называть и пластичной замшей и вспененной резиной. Розы на фото как раз из фоамирана, они как будто только сорваны с грядки — до того свежи и красивы!
— Ручная работа для меня не просто увлечение, —говорит Елена. — Это уже часть меня, ведь каждое получившееся изделие уникально, у него свой характер и даже маленькая история…

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