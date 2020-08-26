новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Команда мечты — серебряный призер!

0 0

Маруся БЫКОВА,
капитан команды ЕГУ им. И. А. Бунина

В минувший вторник завершился XXVI молодежный фестиваль Липецкой области «Студенческое лето — 2020», где команда ЕГУ им. И. А. Бунина заняла почетное второе место.

Этот праздник творчества и спорта длился 7 дней и проходил на базе отдыха ЛГТУ под Липецком. За это время больше 100 юношей и девушек из вузов, их филиалов и ссузов активно участвовали в насыщенной спортивной, творческой, образовательной, военно-патриотической и развлекательной программах.

Участники команды мечты из ЕГУ им. И. А. Бунина.


В гости к ребятам приезжал заместитель главы администрации региона А. В. Якутин. В рамках его визита состоялся диалог на равных, в ходе которого прошла откровенная беседа на тему образования, личных интересов, увлечений, а также актуальных проблем — таких, например, как самоизоляция в разгар борьбы с пандемией COVID-19.
Изюминкой фестиваля стал день патриотического воспитания. Он считается одним из ключевых событий программы, поскольку помогает понять будущим защитникам Родины всю серьезность армейской жизни. Это как курс молодого бойца, в ходе которого юноши отрабатывали навыки работы с оружием (сборка/разборка автомата Калашникова), выполняли команды «Отбой» и «Подъем», осваивали горную подготовку на специальных площадках, изучали рукопашный бой, участвовали в эстафете. Кроме того, парни стояли в ночном карауле, охраняли и обороняли лагерь. А после непростой ночи сделали марш-бросок. Его участники проверили свои силы на 12-километровой дистанции. Атмосфера военной службы создавалась при помощи пиротехнических средств, стрельбы из стрелкового оружия, вспышек специальных файеров и сигнальных патронов. По итогам этого важнейшего и сложнейшего дня фестиваля команда ельчан стала лучшей!
Кроме того, студенты ЕГУ им. И. А. Бунина победили в футболе, волейболе, стритболе, алтимате (это командная игра с летающим диском), шахматах и настольном теннисе. Таким образом ельчане выиграли традиционную областную универсиаду, проводившуюся в рамках «Студлета».
Итоги фестиваля подводились по сложной системе, где баллы засчитывались по трем направлениям. Команда ЕГУ им. И. А. Бунина заняла 1-е место в спортивном направлении, 2-е — в состязании пресс-центров и 3-е — в образовательном и творческом направлениях.
В общем зачете елецкие студенты уступили «золото» хозяевам площадки, на которой выступали, — сборной ЛГТУ. Третье место — у Липецкого госпедуниверситета им. Семенова-Тяньшанского (ЛГПУ).
Как капитан сборной елецкого университета, могу лишь добавить, что у нас была команда мечты! Мы сделали все, что в наших силах, и, может быть, нам не хватило капельки удачи. Спасибо вам всем, ребята!

В ТЕМУ:

Организаторы фестиваля — региональная молодежная общественная организация «Ассоциация студентов Липецкой области», областной Российский Союз Молодежи, проф­союзная организация обучающихся ЛГТУ при поддержке управления молодежной политики региона и Фонда президентских грантов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

«Казацкий кордон» на елецкой земле

И. Г. Артамонов дал отчет за год

Игорь Артамонов оценил, как идет строительство школы и…

Повышен прожиточный минимум

Администрация Липецкой области напоминает работодателям о…

1 из 3