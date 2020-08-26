Команда мечты — серебряный призер!

Маруся БЫКОВА,

капитан команды ЕГУ им. И. А. Бунина

В минувший вторник завершился XXVI молодежный фестиваль Липецкой области «Студенческое лето — 2020», где команда ЕГУ им. И. А. Бунина заняла почетное второе место.

Этот праздник творчества и спорта длился 7 дней и проходил на базе отдыха ЛГТУ под Липецком. За это время больше 100 юношей и девушек из вузов, их филиалов и ссузов активно участвовали в насыщенной спортивной, творческой, образовательной, военно-патриотической и развлекательной программах.

Участники команды мечты из ЕГУ им. И. А. Бунина.



В гости к ребятам приезжал заместитель главы администрации региона А. В. Якутин. В рамках его визита состоялся диалог на равных, в ходе которого прошла откровенная беседа на тему образования, личных интересов, увлечений, а также актуальных проблем — таких, например, как самоизоляция в разгар борьбы с пандемией COVID-19.

Изюминкой фестиваля стал день патриотического воспитания. Он считается одним из ключевых событий программы, поскольку помогает понять будущим защитникам Родины всю серьезность армейской жизни. Это как курс молодого бойца, в ходе которого юноши отрабатывали навыки работы с оружием (сборка/разборка автомата Калашникова), выполняли команды «Отбой» и «Подъем», осваивали горную подготовку на специальных площадках, изучали рукопашный бой, участвовали в эстафете. Кроме того, парни стояли в ночном карауле, охраняли и обороняли лагерь. А после непростой ночи сделали марш-бросок. Его участники проверили свои силы на 12-километровой дистанции. Атмосфера военной службы создавалась при помощи пиротехнических средств, стрельбы из стрелкового оружия, вспышек специальных файеров и сигнальных патронов. По итогам этого важнейшего и сложнейшего дня фестиваля команда ельчан стала лучшей!

Кроме того, студенты ЕГУ им. И. А. Бунина победили в футболе, волейболе, стритболе, алтимате (это командная игра с летающим диском), шахматах и настольном теннисе. Таким образом ельчане выиграли традиционную областную универсиаду, проводившуюся в рамках «Студлета».

Итоги фестиваля подводились по сложной системе, где баллы засчитывались по трем направлениям. Команда ЕГУ им. И. А. Бунина заняла 1-е место в спортивном направлении, 2-е — в состязании пресс-центров и 3-е — в образовательном и творческом направлениях.

В общем зачете елецкие студенты уступили «золото» хозяевам площадки, на которой выступали, — сборной ЛГТУ. Третье место — у Липецкого госпедуниверситета им. Семенова-Тяньшанского (ЛГПУ).

Как капитан сборной елецкого университета, могу лишь добавить, что у нас была команда мечты! Мы сделали все, что в наших силах, и, может быть, нам не хватило капельки удачи. Спасибо вам всем, ребята!

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Организаторы фестиваля — региональная молодежная общественная организация «Ассоциация студентов Липецкой области», областной Российский Союз Молодежи, проф­союзная организация обучающихся ЛГТУ при поддержке управления молодежной политики региона и Фонда президентских грантов.