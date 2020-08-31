Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Заботы «Простоквашино»

Период самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции совпал с весной — горячей порой для огородников и садоводов. Вот и ельчанка, ветеран труда Людмила Ивановна Кузина к тому времени уже отправилась в свой загородный дом в Становлянском районе, где она вместе с мужем и большой многодетной семьей сына всегда проводит весну, лето и часть осени. Правда, в прежние годы они совершали «вылазки» в Елец — пополнить запасы продуктов, проведать городское жилье, встретиться с друзьями, решить бытовые проблемы, оплатить «коммуналку», побывать на интересных городских мероприятиях. Однако новые условия существования практически свели на нет путешествия за пределы «домика в деревне». Как следствие — появилось много свободного времени, которое Людмила Ивановна и ее невестка Ирина решили посвятить истинно женским занятиям: кулинарии и цветоводству.

Земельный участок Кузиных образцово-показательный. Здесь находится место всему: различным плодовым деревьям, кустарникам, всем овощам, без которых зимой не обойтись. Но, конечно же, особое место занимают цветники. А в них главенствует и радует всех обитателей «Простоквашино» (так Кузины называют свой домик в деревне) и его многочисленных гостей королева садов — роза.

В этом году, и во многом благодаря самоизоляции, розарий Людмилы Ивановны и Ирины увеличился практически в два раза! Вольготно и свободно чувствуют себя плетистые розы, а также их «сестры» — чайно-гибридные, ремонтантные, штамбовые. Здесь есть крепкие и высокие, непрерывно цветущие все лето и даже прихватывающие осень розы под названием «Флорибунда». Безусловно, все они требуют особого ухода, внимания, заботы. И сполна получают все необходимое, даря людям в ответ обильное цветение, буйство красок и нежный аромат.

Помимо сада и огорода, Людмила Ивановна с Ириной занимались освоением новых кулинарных рецептов, на которые раньше просто не хватало времени. В этом году отменный урожай яблок, поэтому испробовали сразу несколько блюд из них, благо на просторах Интернета и в записных книжках много вариантов тортов, пирогов, оладьев и прочих изысков с этим фруктом. Но особенно Кузиным понравился пирог «Корнуэльский» — с воздушным, ароматным бисквитом и тонко порезанными яблоками. Он настолько сочен, что просто тает во рту. Не обошли хозяйки вниманием и сливы — пироги с ними тоже отличаются оригинальным кисло-сладким вкусом. Еще готовили рогалики с различными начинками.