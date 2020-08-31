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Общество

Подарите ребенку радость

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Подарите ребенку радостьБолее 90 детей-инвалидов, а также из многодетных и находящихся в сложной жизненной ситуации семей, в основном первоклассники, уже получили подарки к началу нового учебного года в рамках традиционной областной благотворительной акции «Семья — семье!».

Она проходит ежегодно в преддверии нового учебного года для поддержки семей с детьми, привлечения внимания общества к их проблемам и заботам, а также для подготовки юных ельчан к школе.
В связи с мерами предосторожности, принятыми в рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции, гуманитарную помощь в этом году можно оказывать только новыми вещами для детей и подростков.
Детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требуются одежда, обувь, игрушки, школьно-письменные принадлежности, рюкзаки, портфели и многое другое. Но, увы, далеко не все родители могут обеспечить всем этим своих детей. В этом случае на помощь и приходит акция «Семья — семье!».
На призыв центра социальной защиты населения по городу Ельцу собирать все необходимое для школьников откликнулись несколько предпринимателей, в их числе — руководитель магазина «Пеликанчик» Н. В. Парамонова, которая на протяжении нескольких лет принимает активное участие в акции. Как и коллективы таких предприятий, как ООО «Колос», «Елецизвесть», «УК «Победа», Елецкая общественная организация Всероссийского общества инвалидов и другие учреждения, приобретавшие для учеников ранцы, рюкзаки, портфели, школьно-письменные принадлежности.
Акция «Семья — семье!» продлится до конца сентября, то есть у предпринимателей, руководителей предприятий и организаций, а также у обычных горожан еще есть время, чтобы принять в ней участие и помочь детям собраться в школу.

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В центре социальной защиты населения по городу Ельцу, расположенном по адресу: г. Елец, ул. М. Горького, д. 80, специалисты будут принимать гуманитарную помощь для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предварительной записи по телефонам: 4-16-87, 4-22-67 и с соблюдением масочного режима.

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