Некоторых дорожников внесут в «черный список»

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

На заседании президиума в областной администрации, темой которого было исполнение нацпроектов в нашем регионе, губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов заявил, что необходимо увеличивать размер штрафных санкций по отношению к недобросовестным подрядчикам, работающим в сфере дорожного строительства.

Игорь Артамонов: «По нацпроектам

мы в числе лидеров»

«Практически по всем направлениям реализации национальных проектов наш регион — один из лучших в России. Проблемы имеются только на уровне муниципалитетов. Мы все проанализировали — по недобросовестным подрядчикам готовятся обращения в прокуратуру. Также будем задавать вопросы главам районов. Возможно, придется принять кадровые решения», — цитирует заявление И. Г. Артамонова пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.

О том, как исполняются задачи национальных проектов в Липецкой области, рассказал заместитель главы администрации Липецкой области И. В. Тузов. Илья Валерьевич, в частности, сообщил, что на задачи национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году Липецкая область потратила чуть более 4 миллиардов рублей. Были выполнены все запланированные работы: отремонтировано 238 км региональных дорог, 4 км реконструировано, построено, отремонтировано и реконструировано около 1,5 км мостов, устроено 9 км линий наружного освещения, установлено 29 камер фотовидеофиксации.

В 2020 году на эти цели в рамках национального проекта направлено 4,91 млрд рублей. В течение текущего года планы таковы: должно быть отремонтировано 295 км автомобильных дорог, реконструировано — 6 км, построено 0,6 км мостов, а отремонтировано и реконструировано еще 4,1 км, также в планах монтаж 21 км линий наружного освещения и установка 30 камер фотовидеофиксации нарушений.

Задачи национального проекта в этом году, в частности, — довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 34,7%, значительное увеличение отремонтированных магистралей запланировано внутри сети Липецкой агломерации, куда входит и Елец (к 2024 году — до 85,2%). Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Липецкой области от уровня 2017 года в 2020-м должно уменьшиться на 20%.

На сегодня приняты в эксплуатацию после ремонта более 60 км региональных трасс, подрядчики начали сдавать объекты в небывало ранние сроки — уже с июня. Из 2,32 млн кв. м асфальтобетона, которые дорожники должны уложить в этом году по плану, уложено 1,38 млн кв. м (60%).



Какие претензии

к подрядчикам

В ходе заседания президиума обсуждалась работа с подрядчиками. В регионе действует реестр недобросовестных компаний. В него вносятся организации, которые не выполняют своих обязательств, уклоняются от подписания контракта после проведения аукциона.

Как сообщает областное управление дорог и транспорта, региональное дорожное агентство начало процедуру внесения в реестр недобросовестных поставщиков елецкого ООО «Технологии строительства», которое неоднократно нарушало сроки начала и окончания работ. Один контракт с ними расторгнут, по трем выставлены штрафы на 168 тысяч рублей. По двум контрактам (на 40 тысяч рублей) также за нарушение сроков оштрафовано ООО «Елец Дорога», на 58 тысяч рублей по трем контрактам — ООО «Вектор», на 25 тысяч рублей по двум контрактам — ООО «700 дорог».

Всего нарушения сроков выявлены по 29 контрактам общей стоимостью 245,067 миллиона рублей.

По словам И. Г. Артамонова, необходимо увеличивать размер штрафных санкций по отношению к недобросовестным подрядчикам.

«Мы успешно сотрудничаем с правоохранительными органами. У нас уже есть успешный опыт, когда прокуратурой было вынесено решение о наложении серьезного многомиллионного штрафа. В перспективе будем активнее применять эту практику», — прокомментировал ситуацию Игорь Георгиевич.