Глава региона Игорь Артамонов провёл проверку медучреждений.

Города Липецкой области выиграли 170 миллионов рублей на благоустройство

Глава региона посетил Липецкую областную клиническую больницу, где оценил работу нового главного врача Глеба Гутевича. На базе учреждения планируют создать школу медицинских сестёр, центр компетенций. Артамонов предложил пути улучшения работы. Один из них — массовое обучение сотрудников бережливым технологиям с сертификацией руководителей медучреждений.

СПРАВКА «КЗ»:

До назначения главврачом областной клинической больницы (30 апреля 2020 года) Г. И. Гутевич возглавлял коллектив Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко.

Глеб Игоревич родился в 1976 году. В 1999 году окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», обучался в интернатуре по специальности «Хирургия». Карьеру врача начинал в Елецкой городской поликлинике № 1 с должности врача травматолога-ортопеда. Уже тогда отличался ответственностью, профессионализмом, организаторскими способностями. Он не раз становился героем публикаций газеты «Красное знамя». С 2006 года Г. И. Гутевич стал заведующим травматологическим отделением поликлиники. В 2009 году назначен ее главным врачом, а с 2011 года возглавил Елецкую горбольницу № 1 имени Н. А. Семашко.

Женат, воспитывает дочь.

«Самый главной критерий работы медучреждения – ценность для пациента. Людей волнует скорость принятия медицинского решения, качество обслуживания, питание, вежливость персонала. Все эти вопросы надо решать. На следующей неделе врачи придут ко мне с готовыми предложениями», — отметил Игорь Артамонов.

Также губернатор проверил ремонт областной больницы. Сейчас работы идут на первом этаже, а пациентов принимают выше.