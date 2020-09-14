Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Екатерина Саввина за работой.

«Живая» глина Екатерины Саввиной

Привязанность к рукоделию у Екатерины Саввиной от мамы: она в одной из школ в Орловской области, где прежде жила семья, вела различные творческие кружки. Понятное дело, и Екатерина, и ее сестра не могли оставаться равнодушными к маминым увлечениям и сами с раннего детства приобщались к разного рода творческим занятиям. К примеру, Екатерина умеет шить мягкие игрушки, вязать. Но предпочтение отдает лепке из глины. Как, впрочем, и мама, и сестра — они до сих пор в свободное время увлечены лепкой.

Екатерина рассказывает, что в Липецкой области они обнаружили всего одно месторождение глины, которая идеально подходит для такой работы. Дело в том, что требования к этому сырью довольно высокие: в нем не должно быть вкраплений песчинок, мелких камешков. Глина должна быть на ощупь эластичной, маслянистой и приятно пахнуть. Но даже и такой почти идеальный материал нельзя сразу пускать в работу: мастерица сначала тщательно проминает глину руками, отбивает, и уж только потом начинает использовать ее для изготовления различных предметов.

Процесс этот довольно долгий. Например, чтобы слепить обычные магнитики, 2 — 3 дня уходит на подготовку сырья, потом неделю изделия подсыхают и только после этого отправляются на 10 часов в муфельную печь для обжига. Здесь тоже свои тонкости — необходимо следить за температурой, чтобы фигурки получились прочными и красивыми. Затем они охлаждаются, и наступает время мастеру проявить себя: расписать их красками так, чтобы привлекали внимание красотой и яркостью палитры. В итоге процесс созидания занимает почти две недели!

Ассортимент изделий у Екатерины богатый: разнообразная сувенирная продукция (магнитики, колокольчики с видами и узнаваемыми символами Ельца), миниатюрная посуда, фигурки животных для мини-садов. Постоянно к различным праздникам — как светским, так и православным — она готовит тематические коллекции.

Екатерина утверждает, что увлечение лепкой доставляет ей огромное удовольствие. К тому же снимает дневную усталость, напряжение: достаточно взять в руки глину и начать ее разминать, так сразу уходят заботы и проблемы, наступает непередаваемое ощущение, влекущее творить, выдумывать, пробовать. Для мастерицы глина, как и дерево, — живой материал. Екатерина говорит, что подчас даже и сама не подозревает, какой именно предмет вылепят ее руки: сырье само «подсказывает», на что лучше его в данный момент использовать. Вот такие чудеса творчества.

Несколько лет назад Екатерина купила небольшую муфельную печь для обжига своих изделий. Сегодня уже подумывает о том, чтобы приобрести другую, большего размера. А все потому, что решила освоить настоящий гончарный круг, с помощью которого можно изготавливать более объемную продукцию — кувшины, горшки, миски и многое другое. Творчество тем и увлекательно, что не дает стоять на месте, подталкивает мастера идти к новым горизонтам…