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Команда для поездки на медиафорум «Вся Россия-2020» готова

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Правление Союза журналистов Липецкой области утвердило список официальной делегации для участия в Форуме современной журналистики «Вся Россия -2020». В неё вошли руководители государственных учреждений СМИ, главные редакторы районных газет и городской газеты «Красное знамя», журналисты областных газет, а также молодые коллеги – победители различных федеральных и региональных творческих конкурсов.

Так, например, корреспондент Олеся Азарова из Издательского дома «Липецкая газета» в прошлом году победила в престижном региональном конкурсе молодых репортеров «Дебют года». И руководство крупнейшего медиахолдинга предоставило ей право поездки за передовым опытом на одну из самых ярких и авторитетных площадок Союза журналистов России.

Кроме неё на форум отправляется молодой радиоведущий круглосуточной радиостанции «Липецк–FM» Максим Бобро, удостоенный за своё творчество в эфире сразу нескольких почетных наград.

Также в составе как всегда дружной команды из Липецка молодая журналистка популярного интернет-портала «Липецкмедиа» Тамара Юдина, ее сверстница Александра Попова, отвечающая в райгазете «Задонская правда» за работу социальных сетей, недавно вступившая в Союз журналистов Оксана Мельникова из «Лебедянских вестей», начинающий корреспондент еженедельника «Новый липецкий репортер» Виктория Ларина.

В новом для себя качестве на Форум современной журналистики «Вся Россия-2020» едет главный редактор районной газеты «Задонская правда» Елена Юрова, несмотря на молодость возглавившая в этом году родную «районку».

– Предоставление права участвовать в популярном медиафоруме «Вся Россия-2020» молодым парням и девчатам, активно начинающим свой профессиональный путь, – говорит председатель Союза журналистов Липецкой области Петр Игнатов, – у нас теперь стало прекрасной формой поощрения.

Немаловажно, что в своё время начало доброй традиции положил тогдашний председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов. Посещая факультет журналистики Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина, он был приятно удивлён активностью и уровнем профессиональной подготовки здешних студентов. Распорядился пригласить целую группу выпускников журфака во главе с преподавателем Мариной Станиславовной Штейман на фестиваль «Вся Россия», который тогда проходил в Дагомысе.

Замечательный жест имел свои результаты. Участники той памятной поездки в скором времени стали лидерами в профессии.  Скажем, Руслан Харсиев дорос уже до главного редактора областной телевизионной и радиовещательной компании «Липецкое время». Некоторые его однокурсники уехали в Москву и не затерялись на подмостках столичной журналистики.

Словом, отрадно что у нас такой значимый форум. Надеемся «Вся Россия-2020» откроет для начинающих журналистов новые творческие горизонты, а заинтересованным редакторам и медиаменеджерам даст силы для реализации самых амбициозных планов.

– Мы, – рассказывает начальник управления информационной политики Липецкой области Наталья Калугина, – придаём большое значение участию в мастер-классах  форума «Вся Россия-2020». Ведь здесь хорошая возможность прикоснуться к лучшим практикам, передовому опыту, попробовать силы в творческих конкурсах,  познакомиться с коллегами, у которых есть чему поучиться. Одно дело вариться в собственном соку и другое, пользуясь случаем, взглянуть на себя со стороны. Знаю, многие редакции придумывают специальные проекты, работают целый год над из реализацией. Искренне радуются, когда их труд замечают, отмечают, награждают.

Да и для дальнейшей консолидации журналистского сообщества поездка за пределы области очень полезна. В прошлом году организовывали экскурсию в знаменитую тисо-самшитовую рощу – памятник древней культуры, реликтовый лес на склоне горы Ахун неподалёку от Чёрного моря. Что-нибудь придумаем дополнительно для ребят и в этот раз.

P.S.  Всего на Форум современной журналистики «Вся Россия-2020» от Липецкой области аккредитовались 29 журналистов. В ходе консультации группы перед отправкой большое внимание уделено соблюдению эпидемических требований, связанных с угрозой заболевания коронавирусом.

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