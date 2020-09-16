ФОРУМ ЖУРНАЛИСТОВ «ВСЯ РОССИЯ-2020»

«Красное знамя» в числе участников

Правление Союза журналистов Липецкой области утвердило список официальной делегации для участия в Форуме современной журналистики «Вся Россия-2020», в который вошел и главный редактор елецкой городской газеты «Красное знамя» Р. В. Демин.

В составе делегации региона руководители государственных и районных СМИ, журналисты областных изданий — победители различных федеральных и региональных творческих конкурсов.

По словам председателя Союза журналистов Липецкой области П. И. Игнатова, медиафорум «Вся Россия-2020» одна из самых представительных и авторитетных медийных площадок не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Именно здесь проходит обмен передовым опытом, свежими идеями и новыми направлениями которые задают тон развитию всей отрасли. Так что само участие в этом съезде профессионалов большая честь для липецких журналистов, особенно для молодых коллег.

Начальник управления информационной политики Липецкой области Н. А. Калугина, подчеркнула:

— Мы придаем большое значение участию в мастер-классах Форума «Вся Россия-2020». Здесь хорошая возможность прикоснуться к лучшим практикам, передовому опыту, попробовать силы в творческих конкурсах, познакомиться с коллегами, у которых есть чему поучиться. Одно дело вариться в собственном соку и другое, пользуясь случаем, взглянуть на себя со стороны. Знаю, многие редакции придумывают специальные проекты, работают целый год над их реализацией. Искренне радуются, когда их труд замечают, отмечают, награждают.

Кстати сказать, редакция городской газеты «Красное знамя», не раз становилась дипломантом Форума «Вся Россия». Вот и в этом году мы по традиции, примем участие в нескольких конкурсах, в том числе посвященном 75-летию Великой Победы, а также в конкурсе региональных сайтов освещающих Форум «Вся Россия-2020». На информационных ресурсах «Красного знамени» в сети Интернет будут выходить отчеты об участии делегации Липецкой области в работе самого значимого журналистского саммита.

В ТЕМУ:

XXIV Форум современной журналистики «Вся Россия-2020» пройдет с 19 по 25 сентября. Участие в нем примут 29 представителей Липецкой области. Он призван не только консолидировать профессиональное сообщество, но и открыть для работников СМИ и медиаменеджеров новые творческие горизонты. Здесь соберутся журналисты из всех регионов России, а также их иностранные коллеги. Форум — заметное событие политической и культурной жизни страны, предоставляющее возможность встретиться мастерами профессии. В качестве докладчиков и экспертов тут выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры. На многочисленных площадках Форума пройдут мастер-классы, лекции, дискуссии.