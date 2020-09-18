О голосовании, за которым ельчане наблюдали со стороны

Областной избирательной комиссией обнародованы результаты выборов, которые проводились в Единый день голосования, 13 сентября, во всех муниципальных образованиях Липецкой области, кроме Ельца.

Как сообщила пресс-служба облизбиркома, выборы в представительные органы 282-х муниципальных образований признаны состоявшимися. В списки избирателей были включены почти 820 тысяч жителей региона, из них 407 тысяч в Липецке.

Явка избирателей по Липецкой области составила 39,87 % (326 393 человек), в Липецке – 20,16 % (82 100), в районах – 59,38 % (244 293).

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области на мандаты претендуют: от «Единой России» – 2287 человек, от КПРФ – 35, от ЛДПР – 4, от «Справедливой России» – 7, а так же 124 самовыдвиженца.

На выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов на основании данных протоколов УИК на мандаты претендуют: 34 представителя «Единой России», 1 представитель «Справедливой России».

В областном центре не обошлось без сбоя. По одномандатному избирательному округу № 35 ТИК Правобережного округа Липецка своим постановлением отменила итоги голосования на избирательном участке № 23-32 в связи с жалобами на нарушения при проведении голосования, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Это и организованный подвоз избирателей, и сообщения об их подкупе, по которым правоохранительные органы уже проводят соответствующие проверки. Выборы признаны состоявшимися и действительными по 35 одномандатным избирательным округам из 36.

На выборах в Липецкий горсовет депутатов использовали 162 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их задействовали почти на 75 процентах избирательных участков из 215, которые открылись для голосования. Часть комплексов — 51 устройство старой модификации — перебросили в областной центр из Ельца. Остальные 111 — КОИБ нового поколения, которые использовались только 13 сентября. Техника отработала без сбоев. В Липецке 200 участков были оснащены камерами видеофиксации.

В Липецкой области организация голосования, с учетом всех его форм, контролировалась наблюдателями от кандидатов, политических партий, региональной общественной палаты. Впервые порядком, утвержденным ЦИК России, был предусмотрен резерв наблюдателей.

В Единый день голосования, 13 сентября, на избирательных участках присутствовали 3 042 наблюдателей: от кандидатов – 201, от политических партий – 1439 («Единая Россия» — 1263, КПРФ – 162, ЛДПР — 14), от общественной палаты области – 1402.

Также в работе комиссий принимали участие 277 членов избиркомов с правом совещательного голоса:

от кандидатов – 213, от политических партий – 64 («Единая Россия» — 24, КПРФ – 39, ЛДПР — 1).

Информационное сопровождение муниципальных выборов обеспечивали журналисты. Было аккредитовано 86 представителей СМИ от 22 редакций.