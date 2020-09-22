Снесла яйцо не простое, а… очень большое!

Ельчанка, пенсионерка Людмила Ивановна Кузина летом отправляется в свой загородный деревенский дом, где у нее сад, огород, а еще живность в виде кошек, собак, кроликов и кур. Последние — обычной породы, ничего примечательного. Ежегодно пернатые высиживают яйца, а Людмила Ивановна потом внимательно и заботливо ухаживает за цыплятами, пока они не станут взрослыми курочками и петушками. Вот и «героиня» сезона появилась у Кузиной два года назад.

Как и все ее пернатые соплеменники, несушка живет вольготно: питается травой, всякими разными червячками и зерном. Несется через день, яйца по сравнению с другими крупные, но такого, как на фото, никогда еще не было! Кузины взвесили: «подарок» от несушки потянул на 113 граммов! Для сравнения: средний вес куриного яйца — 70 граммов, то есть их продукт почти в полтора раза тяжелее обычных яиц! Несушка выдала еще один рекорд: если по статистике крупными куриные яйца считаются 6 — 6,5 сантиметра, то здесь все 8! Внушительность хорошо заметна на фото: если брать за основу размер спичечного коробка (5 см), то наглядно видно, насколько яйцо его превосходит.

Та самая курица, снесшая большое яйцо.

Оцените размерчик!