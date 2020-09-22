Маруся БЫКОВА

Заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 2 Юрий Борисович Волков почти 20 лет трудится в сфере здравоохранения и горд своей профессией.

Примером для подражания у Юрия Борисовича был отец, тоже врач. С детства Юра мечтал о том, что, как папа, будет помогать людям.

После школы Ю. Б. Волков поступил в елецкое медучилище, успешно его окончил и начал работать на городской станции «Скорой помощи». Затем решил продолжить учебу в Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко (ныне университет). Окончив вуз, вернулся в родной Елец. Работал в различных медучреждениях: врачом в бригаде интенсивной терапии «Скорой», заведовал отделом в детской больнице, был заместителем главврача Елецкого филиала противотуберкулезного диспансера. А с 2018 года назначен на должность заместителя главного врача по медицинской части горбольницы № 2.

— Я на своем месте, — убежден Ю. Б. Волков. — Рад, что в свое время избрал именно эту профессию. В ней особенно важно понимать людей, помогать им. Много разных ситуаций встречалось за 18 лет, порой непростых. Но трудности закаляют характер, заставляют еще больше ценить свою работу. Приятно, что постоянно чувствуешь положительную эмоциональную отдачу от благодарных пациентов, поддержку от коллег, руководства и семьи, все это заряжает позитивом.

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В редакцию «Красного знамени» пришло письмо-благодарность, в котором добрые слова адресованы Юрию Борисовичу Волкову, от семей ельчан Безлепкиных и Можиных:

«…У нашей 86-летней мамы и бабушки Надежды Константиновны Можиной случились серьезные проблемы с сердцем. В августе бабушка попала в больницу с очень низким давлением. Помог врач Ю. Б. Волков, настоящий профессионал и сердечный человек. В итоге выяснилось, что необходима срочная операция для установки сердечного кардиостимулятора, но бабушка от нее отказывалась. Юрий Борисович не только помог нашему близкому человеку, но и в итоге сумел убедить его в необходимости хирургического вмешательства. Благодаря нему бабушка жива и радует нас своим вниманием и общением. Спасибо вам, доктор!».