«Леруа Мерлен» появится в Липецке

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов встретился с директором регионального развития компании Leroy Merlin Риккардо Чиррали, чтобы обсудить этапы строительства гипермаркета в областном центре.

Магазин площадью 17 тысяч квадратных метров разместится рядом с микрорайоном Елецким. Открытие запланировано на второй квартал 2021 года.

— Мы рады сотрудничеству с такой крупной компанией, надеемся на дальнейшее расширение взаимовыгодных отношений. На этапе строительства будем вместе думать, как обеспечить необходимую инфраструктуру и транспортную развязку, — отметил Игорь Георгиевич.

Конкурсные процедуры по строительству дороги, соединяющей улицу Хренникова и автодорогу Липецк — Елец, завершатся к концу года. Общая протяженность участка составит 800 метров. Открытие большого торгового центра даст Липецкой области новые рабочие места.

Со всей стороны, представители французской компании положительно оценили перспективы строительства нового гипермаркета. Как отметил Риккардо Чиралли, Липецк — умный, перспективный город, в нем заложен огромный потенциал.

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Леруа Мерлен — французская компания, один из крупнейших европейских ритейлеров, основана в 1923 году. Она специализируется на продаже строительных материалов, инструментов, электротоваров, предметов интерьера. «Леруа Мерлен» открыты в 45 регионах России.