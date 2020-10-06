Игорь Артамонов поговорил с подчиненными о коррупции

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел сегодня глава региона Игорь Артамонов. В ходе работы были заслушаны доклады о профилактических действиях по предупреждению коррупционных проявлений в работе управления культуры и туризма Липецкой области, в сфере осуществления охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов и при предоставлении мер государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

Комиссией были рассмотрены итоги анализа сведений о доходах, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности области, в декларационную кампанию 2019 года.

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения. «В регионе особое внимание уделяется организации антикоррупционной пропаганды, формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, информационному обеспечению антикоррупционной политики. Эта работа будет продолжаться», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В заключение глава региона подчеркнул, что уровень коррупции среди госслужащих напрямую зависит от эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений во взаимодействии с правоохранительными органами. Именно поэтому особое внимание необходимо уделять исполнению предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей со стороны должностных лиц указанных подразделений, сообщили в пресс-службе администрации региона.