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"КАРАНТИН"

Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким ИХ описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими Поделками, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Мастерство, техника
и любовь Щербаковой

Надежда Робертовна Щербакова занялась изготовлением оригинальных вещиц из бумажных трубочек, так называемой бумажной лозы год назад. Вышла на пенсию и решила, что сидеть без дела ей не с руки, да и не в ее характере. Поначалу увлеклась оригами. Делала из бумаги самые разные поделки. А однажды, когда была у подруги в Становом, узнала, что многие местные пенсионеры занимаются в районном Доме культуры плетением из бумажной лозы. Необычный вид творчества Надежду Робертовну заинтересовал. Она нашла старые газеты, накрутила трубочек и попробовала сделать корзинку. А поскольку по профессии она технолог и дружит с компьютером, то подробно изучила в Интернете весь процесс лозоплетения.
Ее первой серьезной работой стали хлебница, комплект подставок под горячее, пасхальные корзинки и сумки, сделанные для друзей.
Вскоре она выставила свои работы в группе «Плетение из газет» в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой не судить начинающего мастера строго. И была удивлена, когда увидела только положительные отзывы, похвалу и восхищение ее трудами.
Сегодня Н. Р. Щербакову можно назвать настоящим асом в плетении из бумажной лозы. Процесс изготовления сложен и занимает немало времени. Одна только подготовка трубочек чего стоит! Для них используется бумага особой плотности, которая с помощью обычной вязальной спицы нужного диаметра сворачивается и обрабатывается специальным составом, а затем высушивается. После этого заготовки вновь увлажняются веществом для пропитки дерева и сушатся в полотенце и феном… И только потом плетется задуманное изделие, которое покрывают лаком. Надежда Робертовна особо подчеркивает: ее изделия получаются экологически чистыми. Они не боятся влаги, их можно протирать влажной тряпочкой и даже мыть! А чтобы сделать свои работы еще более практичными и функциональными, она вставляет внутрь тех же ваз и кувшинов стеклянные сосуды. И те люди, у которых оказываются ее изделия, получают двойное эстетическое удовольствие, любуясь и на цветы, и на оригинальное изделие — настоящее произведение искусства. Любая работа Надежды Робертовны — это сплав мастерства, отточенной техники, творческого полета фантазии и любви к тому, что она делает.

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