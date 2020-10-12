Телефон требует санобработки!

На дворе XXI век. Что мы чаще всего держим в руках? Конечно же, телефон! Поэтому надо не забывать регулярно его дезинфицировать, а особенно в период пандемии.



Откуда вирус на гаджете

Главным методом борьбы с коронавирусом считается профилактика здоровья: гигиена рук, ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Но необходимо позаботиться и о чистом смартфоне.

Коронавирус при комнатной температуре может прожить на металле, стекле, керамике и пластике несколько дней, сохраняя способность к заражению. Вирус может попасть на телефон двумя путями: вместе с мельчайшими каплями, когда заболевший человек кашляет, или с рук хозяина гаджета, которыми тот трогал другие поверхности вроде дверных ручек, кнопок лифта и тому подобного.



Чем обрабатывать смартфон?

Из наиболее распространенных в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый и изопропиловый спирты, перекись водорода и гипохлорит натрия.

При этом изопропиловый спирт считается наименее вредным для специального покрытия экранов большинства гаджетов — того самого, которое позволяет пальцам легко скользить по экрану и препятствует тому, чтобы весь экран покрывался отпечатками пальцев. Поэтому лучше использовать именно его в виде спрея или смачивая влажные салфетки.

Этанол и перекись водорода можно иметь в виду как запасной, но нежелательный вариант — на крайний случай. При использовании они могут испортить покрытие экрана.



Куда не лить дезинфектор?

Разумеется, не стоит лить дезинфектор в разъемы, динамики и другие отверстия в корпусе телефона, даже если он водозащищенный. Лучше всего взять ватный диск, пропитать его той жидкостью, которой вы собираетесь пользоваться, и со всех сторон обработать смартфон этим тампоном. Не надо сильно нажимать, просто аккуратно протрите все поверхности. Вещества вроде хлоргексидина или мирамистина не слишком помогают от коронавируса, поэтому для дезинфекции подходят плохо.

Не стоит забывать и о чехле — его можно вымыть водой с мылом и высушить.