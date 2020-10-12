Решения по поддержке предпринимателей, выплатам на жилье, о почетных званиях…

Владимир ПЕРЦЕВ

(по материалам пресс-службы областного Совета депутатов)

Состоялась очередная 45-я сессия областного Совета депутатов, на которой принято немало важных решений. Ее участники работали в режиме заочного голосования без присутствия в зале заседаний.

О выплатах

на жилье

На сессии внесены изменения в закон «О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья».

В соответствии с ними прекращается постановка на учет по программе «Ипотечное жилищное кредитование». При этом жители, вошедшие в данную программу до принятия поправок, сохраняют право на выплаты на ранее действующих условиях. Программы «Свой дом», «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей», «Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014 — 2017 годы и на период до 2024 года» продолжают свое действие. Однако изменилась норма расчета социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в рамках программы «Свой дом». Она будет производиться исходя из 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Для участников всех действующих жилищных программ, в рамках которых возможно получить финансовую поддержку за счет федеральных или областных средств на строительство или приобретение жилья, прописывается принцип однократности получения социальной выплаты. Кроме того, изменен порядок снятия с учета граждан в рамках программ «Ипотечное жилищное кредитование» и «Свой дом». В случае непредставления пакета документов на получение выплаты после двукратного уведомления от управления капитального строительства Липецкой области, администрации Липецка или Ельца жители будут сниматься с учета.



Для поддержки бизнеса

Депутаты утвердили изменения в законы «О патентной системе налогообложения в Липецкой области» и «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Тем самым продлено действие налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые работают в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению до 1 января 2024 года. Эта мера направлена на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса. Поправки были разработаны в связи с реализацией поручения Президента РФ по установлению нулевой налоговой ставки по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения. Раннее налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей действовали до 1 января 2021 года.



Госслужба и НКО

Внесены изменения в законы «О государственной гражданской службе Липецкой области», «О правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений в Липецкой области» и «О правовом регулировании вопросов муниципальной службы в Липецкой области».

Документ предусматривает порядок уведомления лицами, замещающими государственные должности области (заместители главы администрации области, председатели избирательных комиссий, уполномоченные по правам ребенка, по правам человека и по защите прав предпринимателей) и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, о своем участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. Это же касается лиц, замещающих муниципальные должности области (главы районов и сельских поселений). Такое уведомление должно быть направлено главе администрации области.

В силу федерального закона данный порядок не распространяется на депутатов областного Совета, работающих на профессиональной основе. Они могут участвовать в управлении некоммерческой организацией после предварительного уведомления областного Совета депутатов. Для участия муниципальных служащих области в управлении НКО потребуется получение разрешения представителя нанимателя. Для этого законопроектом прописывается отдельная процедура.



О Молодежном парламенте

Определен новый порядок формирования состава Молодежного парламента Липецкой области.

Теперь он будет формироваться из представителей районов и городских округов пропорционально числу жителей каждого муниципалитета. Так, города и районы с населением более 200 тысяч человек будут представлять 7 молодых депутатов; от 70 до 200 тысяч жителей — 2 представителя; с населением до 70 тысяч человек — 1.

Также в Молодежном парламенте будут работать 14 представителей политических партий, представленных в региональном парламенте. Их места будут распределяться пропорционально количеству мандатов, полученных каждой партией в Липецком областном Совете, но не менее 1 представителя. Ранее в состав парламента входили по одному человеку от каждой партии. Остальные депутаты избирались по конкурсу.



Изменен порядок проведения публичных мероприятий

Депутаты утвердили изменения в закон «О порядке подачи уведомления и проведения публичного мероприятия на территории Липецкой области». Он приведен в соответствие с федеральным законодательством.

Исключена норма о возможности подачи уведомления о проведении публичного мероприятия иными лицами, кроме организатора публичного мероприятия. От организаторов при подаче уведомления не будут требовать представления регламента публичного мероприятия. Однако теперь они обязаны сообщать гражданам и уполномоченным органам об отказе в проведении согласованного мероприятия. Кроме того, определен порядок информирования органами власти всех заинтересованных служб о согласованных публичных мероприятиях, изменении места и времени их проведения, либо отказе организатора от уже согласованного мероприятия. Также уточнены органы власти, куда подается уведомление, когда проведение публичного мероприятия планируется на территории нескольких поселений.



Изменилось выборное законодательство

Депутаты внесли изменения в законы «О выборах главы администрации Липецкой области», «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов» и «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области». В них предусмотрена возможность голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение на этот счет будет принимать избирательная комиссия Липецкой области.



Новые

почетные звания

На сессии учреждены два новых почетных звания.

Почетное звание «Заслуженный артист Липецкой области» будет присваиваться за высокие достижения в создании высокохудожественных образов, спектаклей, концертных программ, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, а также за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства нашего региона.

Почетное звание «Заслуженный художник Липецкой области» будет присваиваться за личные заслуги в сохранении и развитии культурного и нравственного потенциала области, воспитании подрастающего поколения, создании произведений живописи, скульптуры, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства.

Кандидаты должны иметь стаж профессиональной деятельности на территории области не менее 10 лет. Ежегодно почетные звания будут присваивать двум представителям каждой профессии.

Вручение удостоверения и нагрудного знака будет производиться в торжественной обстановке в День работника культуры, который отмечается 25 марта.