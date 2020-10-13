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Елецкие волонтеры — в числе лучших!

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Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов отметил елецких волонтеров на награждении активистов акции «Мы вместе».

Акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 16 марта в 85 регионах России. В Липецкой области координатором выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики», региональное отделение Общероссийского народного фронта, ресурсный центр добровольчества Липецкой области управления молодежной политики. Для жителей и организаций, которые хотят помогать другим, был создан специальный интернет-ресурс мывместе2020.рф.

Елецкие волонтеры оказали адресную помощь более 1000 жителям нашего города: доставляли на дом продукты и лекарства, организовывали акции благодарности врачам во время пандемии коронавируса. На 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получили от активистов в качестве презента праздничные подарочные наборы.

И. Г. Артамонов одобрил акции ельчан и вручил им награды в администрации региона.
— Благодарю вас за самоотверженный труд. Это только первый этап работы. Как оказалось, прогнозы относительно второй волны пандемии сбываются. Пора снова активно включаться в волонтерскую работу. Так как 85% заболевших COVID-19 — пенсионеры, наша задача — помочь именно пожилым людям, чтобы они не выходили из дома, не встречались с инфекцией. Мы вновь очень рассчитываем на вашу помощь, — сказал Игорь Георгиевич.

Среди отмеченных главой региона ельчане — председатель комитета по спорту и физической культуре В. А. Хабибулин и специалист по работе с молодежью отдела взаимодействия управления молодежной политики Екатерина Окорочкова. Их наградили медалью «Во славу Липецкой области» и благодарственным письмом администрации Липецкой области соответственно.

Специалист по работе с молодежью отдела взаимодействия управления молодежной политики Екатерина Окорочкова и глава региона И. Г. Артамонов.

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