1943-й год в Ельце

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва

Наш город в событиях Великой Отечественной войны в основном связывают с Елецкой наступательной операцией 1941 года. Между тем в 1943 году Елец оказался в центре главных событий в битве с фашистской Германией. Первый материал на эту тему был опубликован в № 49 «Красного знамени» от 24 сентября. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей его продолжение.

Февраль 1943 г. Снежный марш под Ельцом.

Центральный фронт

4 февраля 1943 года из Сталинграда в 18-00 в Москву прибывает командующий Донским фронтом генерал-полковник Константин Константинович Рокоссовский. На встрече со Сталиным он узнает, что его фронт переименовывается в Центральный и передислоцируется из Сталинграда в район Ельца. Военный совет и штаб фронта уже туда выехали, здесь был развернут командный пункт.

В своей книге «Солдатский долг» К. К. Рокоссовский пишет: «Новый район расположения войск встретил нас глубокими снежными заносами. Казалось бы, к снегу нам было не привыкать — и под Сталинградом его хватало с избытком. Однако там высокая плотность войск, оживленное их движение способствовали поддержанию дорог в рабочем состоянии. Здесь же обстояло иначе. Войска Брянского фронта сравнительно давно прошли вперед, и пути их продвижения были основательно засыпаны снегом, обильно выпавшим в первых числах февраля. К этому следует добавить, что, отступая под ударами наших войск из временно оккупированных им районов, противник наносил большой урон оставляемым селам и городам. Жизнь в них пробуждалась медленно, транспорта у местных жителей почти не оставалось, сообщение между населенными пунктами поддерживалось крайне слабо.

Началась спешная переброска 21-й, 65-й общевойсковых и 16-й воздушной армий из района Сталинграда. Сюда же в состав нового фронта перемещалась 70-я и 2-я танковые армии, 2-й конный корпус из резерва Ставки. Из Сталинграда передавалось 20 артиллерийских полков. Район сосредоточения прибывающих войск в окрестностях Ельца не был подготовлен и оборудован для приема большой массы войск, боевой техники и материальных средств. Работы по созданию баз, путей подвоза и организации тылов пришлось вести параллельно с подготовкой к наступлению».

Многочисленные колонны войск, грузовиков и боевых машин с большим трудом продвигались от станции выгрузки на запад по единственной автогужевой дороге Елец — Ливны — Золотухино. В связи с недостатком автомашин и лошадей солдаты вынуждены были нередко нести на себе станковые пулеметы, противотанковые ружья, а часто и минометы. Артиллерия отстала от войск. С перевозкой боеприпасов было бы совсем плохо, если бы не помощь местных жителей: крестьяне на своих подводах подвозили снаряды от села к селу.

Большой отрыв тыловых частей и баз от района сосредоточения затруднял обеспечение действующих войск всем необходимым. После длительного и тяжелого марша по занесенным снегом дорогам солдаты сильно уставали, а прибыв на место, не имели возможности нормально отдохнуть.

Сталин поручил переброску войск НКВД. Этот комиссариат, естественно, не обладал дорогами, но так насел на администрацию, что железнодорожники вообще растерялись. И если до этого существовал какой-то график, то теперь от него и следа не осталось. В район сосредоточения стали прибывать смешанные соединения. Материальная часть артиллерии выгружалась по назначению, а лошади и машины оставались еще на месте. Были и такие случаи, когда техника выгружалась на одной станции, а войска — на другой. Эшелоны по нескольку дней застревали на станциях и разъездах. Из-за несвоевременной подачи вагонов 169 тыловых учреждений и частей так и оставались под Сталинградом. К. К. Рокоссовский обратился в Ставку с просьбой дать возможность железнодорожной администрации самой руководить работой транспорта. Просьбу Ставка удовлетворила, но пришлось армейцам вместе с железнодорожниками очень долго разбираться, где и какие части выгружены.

«Все это в конечном итоге привело к тому, что войска вновь организованного Центрального фронта не смогли сосредоточиться в установленный срок, — пишет К. К. Рокоссовский. — Начало наступления было перенесено на 25 февраля. К этому времени мы располагали частью войск 65-й армии и присланными из резерва Ставки 2-й танковой армией (которой предстояло еще собрать застрявшие в пути танки), 2-м кавалерийским корпусом, а также двумя лыжнострелковыми бригадами. Они и были развернуты на рубеже Чернь, Михайловка, Конышевка, Макаровка общим протяжением 150 километров. 21-я армия все еще была на пути из Сталинграда к Ельцу, а передаваемая из резерва Ставки 70-я армия находилась на подходе к району сосредоточения.

В войсках ощущался острый недостаток всего — продовольствия, фуража, горючего, боеприпасов. Не могу умолчать о нашем упущении в начале этой операции. Поспешность переброски войск в новый район помешала нам предварительно ознакомиться с местностью и одновременно с общевойсковыми соединениями передислоцировать дорожные части с их техникой, а также транспортные подразделения. Забыли об этом и высшие органы, планировавшие операцию вновь созданного фронта. Все стремились к одному — как можно быстрее собрать войска. В результате прибывавшие соединения оказывались в тяжелом положении — без дорог, без транспорта. Необходимые поправки пришлось вносить уже в процессе сосредоточения войск и в ходе боевых действий».

18 февраля 1943 года в Елец прибыло полевое управление 65-й армии. Командующий генерал П. И. Батов пишет: «…С вокзала я сразу прибыл к командующему фронтом К. К Рокоссовскому. Он встретил меня тепло, но был взволнован. До установленного Ставкой срока развертывания фронта оставалось всего два дня. 65-й армии отводился рубеж наступления Хальцево-Михайловка. Командующий приказал: «Принимайте все меры, чтобы быстрее взять войска в свои руки. Штаб армии отправился на Ливны в метель».

В своей книге «В походах и боях» командующий 65 армии П. И. Батов пишет, с какими трудностями шло формирование армии и, вторя своему командующему фронтом К. К. Рокоссовскому, рассказывает о безо­бразиях при транспортировке 69-й дивизии: «На станции близ Ефремова представитель управления потребовал выгрузить дивизию. Лошадей отправить своим ходом в Ливны, а личный состав и материальную часть перебросить на автомашинах до Ельца. Комдив просил продлить маршрут до Ливен, но получил отказ. По счастью у комдива хватило настойчивости. Организовав марш, он вырвался вперед, явился в штаб фронта в Ельце и с помощью Малинина М. Г. получил, наконец, разрешение довезти людей и артиллерию в район сосредоточения. А то так бы остались кони в Ливнах, а пушки без тяги в Ельце».



Забытое наступление

на Орел

25 февраля началось наступление Центрального фронта на Орел с целью окружения в нем фашистской группировки. 65-я армия выдвигалась на Михайловку, Любеж, 70-я — правее на Дмитровск, левее — на Севск, 2-я танковая — на хутор Михайловский, Новгород Северский. Развивая успех, войска дошли до Десны. Но Ставка чего-то не учла. Брянский и Воронежский фронты, соседи Центрального, остановились на рубеже 30 км. Противник окружил ушедшую вперед конно-стрелковую группу Центрального фронта. С трудными боями она вышла из окружения. Наступление застопорилось. Воронежский фронт кое-как отбивал нападение немецкой группировки, скрытно сформированной командованием противника, и фронту была придана резервная 21-я армия. Взять Орел наскоком не удалось.



О командном пункте

К. К. Рокоссовский.

В книге «Солдатский долг» К. К. Рокоссовский пишет: «Командный пункт Центрального фронта в начале 1943 года располагался в Ельце. Этот крупный железнодорожный узел привлекал внимание противника и подвергался бомбардировкам. Весной у немцев наблюдалось полное господство в воздухе в направлении Елец — Орел — Курск. Уже поэтому место было неподходящее для КП. Ковровые бомбежки мешали работе штаба фронта так, что в связи с подготовкой сражения на Курской дуге переехал штаб в селение Свобода севернее Курска, ближе к линии фронта, но менее опасное, чем в районе Ельца. Чем дальше уходили войска от мест разгрузки к назначенным рубежам, тем ощутимее становилась необходимость следования за ними всех фронтовых учреждений, в том числе и Военного совета».

В книге «Войны несчитанные версты» другой военачальник К. Ф. Телегин пишет: «Для ознакомления с положением и нуждами фронта к нам из Москвы в апреле прибыли начальник тыла Красной Армии А. В. Хрулев, заместитель начальника Генерального штаба А. И. Антонов и первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко, назначенный к нам членом Военного совета. Они предупредили нас, что наиболее вероятным участком фронта, где противник попытается развернуть летом свое решающее наступление, будет Курская дуга».



Подготовка

к решающей битве

Армии фронта в соответствии с принятым решением Ставки перешли к эшелонированной долговременной и прочной обороне и с апреля стали готовиться к летней кампании. Эта подготовка продолжалась до самого вражеского наступления. Впереди была Курская битва.

Оборону курского выступа советские войска понимали как противотанковую. Отрыты были сотни километров траншей. Установлено до 400000 мин и фугасов, выставлено 112 км проволочных заграждений.

Все, что нужно для создания оборонительных сооружений, шло через наш город. Также через Елец подходили на запад свежие войска. В мае и июне 1943 года сильно активизировалась немецкая авиация, которая стремилась помешать подвозить к фронту войска, технику, боеприпасы и горючее. Елецкий железнодорожный узел и сам город подвергался ночным бомбардировкам группами из 20 — 25 самолетов.

Операция «Цитадель» — мощный прорыв немецких танков на Орловско-Курской дуге — закончилась провалом, и советские войска перешли в наступление в августе 1943 года. Во время Курской битвы в районе Ельца располагались резервы фронтов и ставки.

Больше немцы Елец не бомбили: последний налет был 5 августа 1943 года. По ночам ельчане после годичного перерыва стали спокойно спать, постепенно со стекол окон стали исчезать маскировочные полосы, а «ежи» потихоньку свозились во двор «Утильсырья». Но город так и остался перевалочной базой для советских фронтов, устремившихся на освобождение Украины и Белоруссии.